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Фулхэм
28.02.2023 21:45 – FT 2 : 0
Лидс
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Англия
01 марта 2023, 04:35 | Обновлено 01 марта 2023, 05:12
90
0

Фулхэм – Лидс – 2:0. Соломон забил гол-близнец. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Англии

01 марта 2023, 04:35 | Обновлено 01 марта 2023, 05:12
90
0
Фулхэм – Лидс – 2:0. Соломон забил гол-близнец. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 28 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии.

В поединке «Фулхэма» и «Лидса» хозяев поля выиграли со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал турнира.

Свой 4-й гол в 4 матчах подряд забил Манор Соломон, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру».

Интересно, что этот забитый мяч абсолютно идентичен с голом, который он провел в предыдущем поединке «Фулхэма» – против «Вулверхэмптона».

Кубок Англии. 1/8 финала, 28 февраля

Фулхэм – Лидс – 2:0

Голы: Пальинья, 21, Соломон, 56

Видеообзор матча

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Фулхэм).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Пальинья (Фулхэм).
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Кубок Англии по футболу Фулхэм - Лидс Фулхэм Лидс Жоау Пальинья Манор Соломон видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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