Фулхэм – Лидс – 2:0. Соломон забил гол-близнец. Видео голов и обзор
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Во вторник, 28 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии.
В поединке «Фулхэма» и «Лидса» хозяев поля выиграли со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал турнира.
Свой 4-й гол в 4 матчах подряд забил Манор Соломон, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру».
Интересно, что этот забитый мяч абсолютно идентичен с голом, который он провел в предыдущем поединке «Фулхэма» – против «Вулверхэмптона».
Кубок Англии. 1/8 финала, 28 февраля
Фулхэм – Лидс – 2:0
Голы: Пальинья, 21, Соломон, 56
Видеообзор матча
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