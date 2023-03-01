Во вторник, 28 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии.

В поединке «Фулхэма» и «Лидса» хозяев поля выиграли со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал турнира.

Свой 4-й гол в 4 матчах подряд забил Манор Соломон, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру».

Интересно, что этот забитый мяч абсолютно идентичен с голом, который он провел в предыдущем поединке «Фулхэма» – против «Вулверхэмптона».

Кубок Англии. 1/8 финала, 28 февраля

Фулхэм – Лидс – 2:0

Голы: Пальинья, 21, Соломон, 56

Видеообзор матча