ВИДЕО. Болельщик ПСВ напал на вратаря Севильи. Фрик получил по заслугам
Марко Дмитрович скрутил неадекватного фаната
В четверг, 23 февраля, состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между нидерландским ПСВ и испанской «Севильей». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Эйндховена, но в 1/8 финала соревнований прошли «красно-белые», так как первый поединок закончился со счетом 3:0 в их пользу.
Ближе к концу матча болельщик ПСВ выбежал на поле и ударил голкипера «Севильи» Марко Дмитровича. Однако сербский вратарь не растерялся и скрутил обидчика буквально за пару секунд.
Это событие не попало в трансляцию, но фанаты зафиксировали его с помощью телефонов и выложили в соцсети.
At full time of Sevilla eliminating PSV from the Europa League, a fan ran on to the field to attack Sevilla keeper Marko Dmitrović.— Rohan (@Rohan5640) February 24, 2023
Dmitrović pinned him down until security took him away 😳#PSVSEV #PSVSevillaFC#PSVSevilla #PSVSEVpic.twitter.com/JGarwKEz8W
Wat een mafklapper #psvsev pic.twitter.com/jXEv8O1AaX— Hippe uut Zutphen (@Hippezutphen) February 23, 2023
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