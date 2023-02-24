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  4. ВИДЕО. Болельщик ПСВ напал на вратаря Севильи. Фрик получил по заслугам
Лига Европы
24 февраля 2023, 10:36 |
2240
1

ВИДЕО. Болельщик ПСВ напал на вратаря Севильи. Фрик получил по заслугам

Марко Дмитрович скрутил неадекватного фаната

24 февраля 2023, 10:36 |
2240
1
ВИДЕО. Болельщик ПСВ напал на вратаря Севильи. Фрик получил по заслугам
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 23 февраля, состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между нидерландским ПСВ и испанской «Севильей». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Эйндховена, но в 1/8 финала соревнований прошли «красно-белые», так как первый поединок закончился со счетом 3:0 в их пользу.

Ближе к концу матча болельщик ПСВ выбежал на поле и ударил голкипера «Севильи» Марко Дмитровича. Однако сербский вратарь не растерялся и скрутил обидчика буквально за пару секунд.

Это событие не попало в трансляцию, но фанаты зафиксировали его с помощью телефонов и выложили в соцсети.

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Источник Twitter
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Al1515
Судя по поведению очень сходе на русского .
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