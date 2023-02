ВИДЕО. Болельщик ПСВ напал на вратаря Севильи. Фрик получил по заслугам

В четверг, 23 февраля, состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между нидерландским ПСВ и испанской «Севильей». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Эйндховена, но в 1/8 финала соревнований прошли «красно-белые», так как первый поединок закончился со счетом 3:0 в их пользу.

Ближе к концу матча болельщик ПСВ выбежал на поле и ударил голкипера «Севильи» Марко Дмитровича. Однако сербский вратарь не растерялся и скрутил обидчика буквально за пару секунд.

Это событие не попало в трансляцию, но фанаты зафиксировали его с помощью телефонов и выложили в соцсети.

At full time of Sevilla eliminating PSV from the Europa League, a fan ran on to the field to attack Sevilla keeper Marko Dmitrović.



Dmitrović pinned him down until security took him away 😳#PSVSEV #PSVSevillaFC#PSVSevilla #PSVSEVpic.twitter.com/JGarwKEz8W