Цифры смущают. Известно, сколько фанатов посетило матч Украина – Бельгия
Матч в Мурсии посетило меньше 9 тысяч человек
Национальная сборная Украины убедительно обыграла сборную Бельгии (3:1) в первом матче плей-офф Лиги наций.
По информации иностранных СМИ, первый матч плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии (3:1) посетило 8767 зрителей.Игра проходила в испанской Мурсии на стадионе «Эстадио Энрике Рока де Мурсия», вмещающем 31 175 зрителей.
Ответный матч между Украиной и Бельгией состоится в воскресенье, 23 марта. Старт встречи в бельгийском городе Генк запланирован на 21:45 по киевскому времени.
Ранее на победу Украины над Бельгией отреагировал глава УАФ Андрей Шевченко.
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що замучує? грали ж не у Львові і не в Харкові. навіть не в Данєцкє, де б зібрався повний стадіон босоти поверещати "расія" та "бєркут"...
а іспанцям що Бельгія, що Україна і даремно не потрібні - у них своя збірна є