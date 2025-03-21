Цифры смущают. Известно, сколько фанатов посетило матч Украина – Бельгия

Национальная сборная Украины убедительно обыграла сборную Бельгии (3:1) в первом матче плей-офф Лиги наций.

По информации иностранных СМИ, первый матч плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии (3:1) посетило 8767 зрителей.Игра проходила в испанской Мурсии на стадионе «Эстадио Энрике Рока де Мурсия», вмещающем 31 175 зрителей.

Ответный матч между Украиной и Бельгией состоится в воскресенье, 23 марта. Старт встречи в бельгийском городе Генк запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Ранее на победу Украины над Бельгией отреагировал глава УАФ Андрей Шевченко.