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  4. Цифры смущают. Известно, сколько фанатов посетило матч Украина – Бельгия
Лига наций
21 марта 2025, 10:08 |
1374
1

Цифры смущают. Известно, сколько фанатов посетило матч Украина – Бельгия

Матч в Мурсии посетило меньше 9 тысяч человек

21 марта 2025, 10:08 |
1374
1
Цифры смущают. Известно, сколько фанатов посетило матч Украина – Бельгия
Getty Images/Global Images Ukraine.

Национальная сборная Украины убедительно обыграла сборную Бельгии (3:1) в первом матче плей-офф Лиги наций.

По информации иностранных СМИ, первый матч плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии (3:1) посетило 8767 зрителей.Игра проходила в испанской Мурсии на стадионе «Эстадио Энрике Рока де Мурсия», вмещающем 31 175 зрителей.

Ответный матч между Украиной и Бельгией состоится в воскресенье, 23 марта. Старт встречи в бельгийском городе Генк запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Ранее на победу Украины над Бельгией отреагировал глава УАФ Андрей Шевченко.

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Олег Вахоцкий Источник: BBC
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Муґунот Уух
ото видно дуже кортіло написати якусь х*йню?
що замучує? грали ж не у Львові і не в Харкові. навіть не в Данєцкє, де б зібрався повний стадіон босоти поверещати "расія" та "бєркут"...
а іспанцям що Бельгія, що Україна і даремно не потрібні - у них своя збірна є
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