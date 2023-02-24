УЕФА назвала кандидатов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций
Игроков «Днепра-1» ожидаемо не оказалось
УЕФА назвала четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций.
Среди кандидатов: голкипер «Андерлехта» Барт Вербрюгген, нападающий «Леха» Микаэль Исхак, полузащитник «Шерифа» Мухаммед Диоп и полузащитник «Фиорентины» Джакомо Бонавентура.
24 февраля в 14:00 состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Sport.ua проведет видеотрансляцию жеребьевки.
Who gets your vote? 🗳️— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 23, 2023
⭐️ Mikael Ishak
⭐️ Giacomo Bonaventura
⭐️ Bart Verbruggen
⭐️ Mouhamed Diop#Laufenn | #UECLPOTW | #UECL
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