УЕФА назвала кандидатов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций

УЕФА назвала четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций.

Среди кандидатов: голкипер «Андерлехта» Барт Вербрюгген, нападающий «Леха» Микаэль Исхак, полузащитник «Шерифа» Мухаммед Диоп и полузащитник «Фиорентины» Джакомо Бонавентура.

24 февраля в 14:00 состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Sport.ua проведет видеотрансляцию жеребьевки.

