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Лига конференций
24 февраля 2023, 10:15 | Обновлено 24 февраля 2023, 10:17
1082
0

УЕФА назвала кандидатов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций

Игроков «Днепра-1» ожидаемо не оказалось

24 февраля 2023, 10:15 | Обновлено 24 февраля 2023, 10:17
1082
0
УЕФА назвала кандидатов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Барт Вербрюгген

УЕФА назвала четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций.

Среди кандидатов: голкипер «Андерлехта» Барт Вербрюгген, нападающий «Леха» Микаэль Исхак, полузащитник «Шерифа» Мухаммед Диоп и полузащитник «Фиорентины» Джакомо Бонавентура.

24 февраля в 14:00 состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Sport.ua проведет видеотрансляцию жеребьевки.

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Микаэль Исхак Джакомо Бонавентура лучший игрок Лига конференций Андерлехт Лех Познань Шериф Тирасполь Фиорентина
Источник УЕФА
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