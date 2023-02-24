Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций
24 февраля 2023, 08:45 | Обновлено 24 февраля 2023, 08:58
1065
0

Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 февраля в 14:00 в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки

24 февраля 2023, 08:45 | Обновлено 24 февраля 2023, 08:58
1065
0
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА

24 февраля в 14:00 в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций.

В 1/8 финала победители 8 групп Лиги конференций сыграют с 8 победителями стыковых матчей. Клубы из одной ассоциации не могут играть друг против друга.

  • Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победители групп Лиги конференций ответные матчи проведут дома. Поединки 1/8 финала пройдут 9 и 16 марта.

Сеяные команды

  • Вест Хэм (Англия)
  • Ницца (Франция)
  • АЗ Алкмаар (Нидерланды)
  • Слован Бр. (Словакия)
  • Вильярреал (Испания)
  • Юргорден (Швеция)
  • Истанбул Б. (Турция)
  • Сивасспор (Турция)

Несеяные команды

  • Андерлехт (Бельгия)
  • Гент (Бельгия)
  • АЕК Ларнака (Кипр)
  • Фиорентина (Италия)
  • Лацио (Италия)
  • Лех Познань (Польша)
  • Шериф (Молдова)
  • Базель (Швейцария)

Лига конференций. 1/8 финала

Жеребьевка – 24 февраля в 14:00 по Киеву

Даты матчей – 9 и 16 марта

Видеотрансляция – на официальном сайте УЕФА

📺 Видеотрансляция

Список сеяных и несеяных клубов

По теме:
УЕФА назвала кандидатов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций
Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Соперник Шахтера. Смотреть онлайн. LIVE
жеребьевка смотреть онлайн Лига конференций жеребьевка Лиги конференций
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор
Футбол | 24 февраля 2023, 01:05 10
Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор
Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Днепр-1 – АЕК Ларнака
Футбол | 23 февраля 2023, 15:00 0
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Днепр-1 – АЕК Ларнака
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Днепр-1 – АЕК Ларнака

Встреча состоится в четверг, 23 февраля

ВИДЕО. Как война уничтожила украинский футбол
Футбол | 24.02.2023, 07:57
ВИДЕО. Как война уничтожила украинский футбол
ВИДЕО. Как война уничтожила украинский футбол
Он вытянул Шахтер. Герой матча получил от WhoScored высокую оценку 8.9
Футбол | 24.02.2023, 04:15
Он вытянул Шахтер. Герой матча получил от WhoScored высокую оценку 8.9
Он вытянул Шахтер. Герой матча получил от WhoScored высокую оценку 8.9
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
Футбол | 24.02.2023, 06:23
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Реакция Клоппа на разгромное поражение от Реала
ВИДЕО. Реакция Клоппа на разгромное поражение от Реала
22.02.2023, 11:59 2
Футбол
ВИДЕО. Киченок после победы не пожала руку россиянке на турнире в ОАЭ
ВИДЕО. Киченок после победы не пожала руку россиянке на турнире в ОАЭ
23.02.2023, 17:15 7
Теннис
Все решила лотерея. Шахтер обыграл Ренн в серии пенальти
Все решила лотерея. Шахтер обыграл Ренн в серии пенальти
24.02.2023, 00:53 122
Футбол
Анастасия МЕРКУШИНА: Видела, как в свое время унижали олимпийских чемпионок
Анастасия МЕРКУШИНА: Видела, как в свое время унижали олимпийских чемпионок
23.02.2023, 10:40 8
Биатлон
Трансферная зима 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
23.02.2023, 01:00
Футбол
Украина будет бойкотировать чемпионаты мира по боксу из-за допуска россиян
Украина будет бойкотировать чемпионаты мира по боксу из-за допуска россиян
22.02.2023, 15:31 26
Бокс
Китай представил мирный план. Документ состоит из 12 пунктов
Китай представил мирный план. Документ состоит из 12 пунктов
24.02.2023, 05:23 6
Война
Клопп – аут? Ливерпуль нашел замену немецкому наставнику в топ-клубе Европы
Клопп – аут? Ливерпуль нашел замену немецкому наставнику в топ-клубе Европы
22.02.2023, 11:20 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности