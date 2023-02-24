Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 февраля в 14:00 в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций.

В 1/8 финала победители 8 групп Лиги конференций сыграют с 8 победителями стыковых матчей. Клубы из одной ассоциации не могут играть друг против друга.

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Победители групп Лиги конференций ответные матчи проведут дома. Поединки 1/8 финала пройдут 9 и 16 марта.

Сеяные команды

Вест Хэм (Англия)

Вест Хэм (Англия) Ницца (Франция)

Ницца (Франция) АЗ Алкмаар (Нидерланды)

АЗ Алкмаар (Нидерланды) Слован Бр. (Словакия)

Слован Бр. (Словакия) Вильярреал (Испания)

Вильярреал (Испания) Юргорден (Швеция)

Юргорден (Швеция) Истанбул Б. (Турция)

Истанбул Б. (Турция) Сивасспор (Турция)

Несеяные команды

Андерлехт (Бельгия)

Андерлехт (Бельгия) Гент (Бельгия)

Гент (Бельгия) АЕК Ларнака (Кипр)

АЕК Ларнака (Кипр) Фиорентина (Италия)

Фиорентина (Италия) Лацио (Италия)

Лацио (Италия) Лех Познань (Польша)

Лех Познань (Польша) Шериф (Молдова)

Шериф (Молдова) Базель (Швейцария)

Лига конференций. 1/8 финала

Жеребьевка – 24 февраля в 14:00 по Киеву

Даты матчей – 9 и 16 марта

Видеотрансляция – на официальном сайте УЕФА

Список сеяных и несеяных клубов