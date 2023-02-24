Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
24 февраля в 14:00 в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки
24 февраля в 14:00 в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций.
В 1/8 финала победители 8 групп Лиги конференций сыграют с 8 победителями стыковых матчей. Клубы из одной ассоциации не могут играть друг против друга.
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Победители групп Лиги конференций ответные матчи проведут дома. Поединки 1/8 финала пройдут 9 и 16 марта.
Сеяные команды
- Вест Хэм (Англия)
- Ницца (Франция)
- АЗ Алкмаар (Нидерланды)
- Слован Бр. (Словакия)
- Вильярреал (Испания)
- Юргорден (Швеция)
- Истанбул Б. (Турция)
- Сивасспор (Турция)
Несеяные команды
- Андерлехт (Бельгия)
- Гент (Бельгия)
- АЕК Ларнака (Кипр)
- Фиорентина (Италия)
- Лацио (Италия)
- Лех Познань (Польша)
- Шериф (Молдова)
- Базель (Швейцария)
Лига конференций. 1/8 финала
Жеребьевка – 24 февраля в 14:00 по Киеву
Даты матчей – 9 и 16 марта
Видеотрансляция – на официальном сайте УЕФА
Список сеяных и несеяных клубов
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