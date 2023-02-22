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  4. ВИДЕО. От экстаза до отчаяния. Как Каррагер смотрел Ливерпуль – Реал
Лига чемпионов
22 февраля 2023, 16:04 |
860
0

ВИДЕО. От экстаза до отчаяния. Как Каррагер смотрел Ливерпуль – Реал

Команда Юргена Клоппа разочаровала легенду клуба

22 февраля 2023, 16:04 |
860
0
ВИДЕО. От экстаза до отчаяния. Как Каррагер смотрел Ливерпуль – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Вчера «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома на «Энфилде» был разбит «Реалом» – 2:5. А начиналось для команды Юргена Клоппа отлично: к 15-й минуте «Красные» вели 2:0.

То, как менялось настроение фанатов «Ливерпуля» по ходу матча, можно было видеть на примере легенды клуба Джейми Каррагера, который смотрел игру в качестве эксперта в студии Sky Sports:

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Ливерпуль Ливерпуль - Реал Лига чемпионов видео Джейми Каррагер
Источник Twitter
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