ВИДЕО. От экстаза до отчаяния. Как Каррагер смотрел Ливерпуль – Реал
Команда Юргена Клоппа разочаровала легенду клуба
Вчера «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома на «Энфилде» был разбит «Реалом» – 2:5. А начиналось для команды Юргена Клоппа отлично: к 15-й минуте «Красные» вели 2:0.
То, как менялось настроение фанатов «Ливерпуля» по ходу матча, можно было видеть на примере легенды клуба Джейми Каррагера, который смотрел игру в качестве эксперта в студии Sky Sports:
📺 Jamie Carragher going through all the emotions of Liverpool v Real Madrid last night!#LIVRMA #LFC #UCL pic.twitter.com/RGWBJ2JiZi— BETDAQ (@BETDAQ) February 22, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На сайте УПЛ в заявке Львова появились два новичка, однако официально о подписании не было объявлено
Скандал вокруг «Барсы» повлияет на заявку Испании, Португалии и Украины