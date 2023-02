ВИДЕО. От экстаза до отчаяния. Как Каррагер смотрел Ливерпуль – Реал

Вчера «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома на «Энфилде» был разбит «Реалом» – 2:5. А начиналось для команды Юргена Клоппа отлично: к 15-й минуте «Красные» вели 2:0.

То, как менялось настроение фанатов «Ливерпуля» по ходу матча, можно было видеть на примере легенды клуба Джейми Каррагера, который смотрел игру в качестве эксперта в студии Sky Sports:

📺 Jamie Carragher going through all the emotions of Liverpool v Real Madrid last night!#LIVRMA #LFC #UCL pic.twitter.com/RGWBJ2JiZi