Кристиан Атсу найден мертвым под завалами после землетрясения в Турции

Бывший нападающий английских «Эвертона» и «Ньюкасла» Кристиан Атсу, в последнее время выступающий за турецкий «Хатайспор», погиб в результате землетрясения.

«Кристиан Атсу найден. К сожалению, он скончался», - написал в Twitter агент игрока Мурат Узунмехмет.

31-летний футболист сборной Ганы находился под завалами дома, разрушенного в результате землетрясения в Кахраманмараше, которое произошло 6 февраля.

Напомним, за сутки до землетрясения Атсу принес победу «Хатайспору» на 90+7 мин.

It is with the heaviest of hearts that I have to announce to all well wishers that sadly Christian Atsu’s body was recovered this morning



My deepest condolences go to his family and loved ones. I would like to take this opportunity to thank everyone for their prayers and support