Вингер «Хатайспора» Кристиан Атсу, бывший игрок «Челси» и «Ньюкасла», пропал во время землетрясения в Турции. Спасатели ищут его под завалами.

После землетрясения магнитудой в 7.8 баллов проводится спасательная операция. Из-за стихийного бедствия погибло уже более 2500 человек.

Интересно, что вечером перед землетрясением Кристиан стал героем для «Хатайспора», когда забил победный мяч в ворота команды «Касымпаша» (1:0) точным ударом со штрафного на 90+7 минуте.

Еще вечером 5 февраля коуч «Хатайспора» Волкан Демирель прыгал от радости вместе с тысячами болельщиков, а уже на следующий день в слезах умоляет весь мир помочь с разбором завалов.

ВИДЕО. За сутки до землетрясения Атсу принес победу Хатайспору на 90+7 мин

ВИДЕО. Волкан Демирель заплакал, умоляя помочь с разбором завалов

Коуч «Хатайспора» Волкан Демирель: «В Хатае все умирают. Пожалуйста, скорая помощь, помогите, здесь все очень плохо. Помогите, мы не можем связаться с людьми. Мы не многое можем сделать сами. Я хочу, чтобы вы отправили нам всю возможную помощь. Такая ситуация не только в Хатае, но и в соседних провинциях. Пожалуйста, помогите ради Аллаха».