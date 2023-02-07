Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. За сутки до землетрясения Атсу принес победу Хатайспору на 90+7 мин
Чемпионат Турции
Хатайспор
05.02.2023, FT 1 : 0
Касымпаша
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
07 февраля 2023, 05:00 | Обновлено 07 февраля 2023, 05:13
46
0

ВИДЕО. За сутки до землетрясения Атсу принес победу Хатайспору на 90+7 мин

Коуч команды Волкан Демирель заплакал, умоляя помочь с разборами завалов

07 февраля 2023, 05:00 | Обновлено 07 февраля 2023, 05:13
46
0
ВИДЕО. За сутки до землетрясения Атсу принес победу Хатайспору на 90+7 мин
ФК Хатайспор. Кристиан Атсу

Вингер «Хатайспора» Кристиан Атсу, бывший игрок «Челси» и «Ньюкасла», пропал во время землетрясения в Турции. Спасатели ищут его под завалами.

После землетрясения магнитудой в 7.8 баллов проводится спасательная операция. Из-за стихийного бедствия погибло уже более 2500 человек.

Интересно, что вечером перед землетрясением Кристиан стал героем для «Хатайспора», когда забил победный мяч в ворота команды «Касымпаша» (1:0) точным ударом со штрафного на 90+7 минуте.

Еще вечером 5 февраля коуч «Хатайспора» Волкан Демирель прыгал от радости вместе с тысячами болельщиков, а уже на следующий день в слезах умоляет весь мир помочь с разбором завалов.

ВИДЕО. За сутки до землетрясения Атсу принес победу Хатайспору на 90+7 мин

ВИДЕО. Волкан Демирель заплакал, умоляя помочь с разбором завалов

Коуч «Хатайспора» Волкан Демирель: «В Хатае все умирают. Пожалуйста, скорая помощь, помогите, здесь все очень плохо. Помогите, мы не можем связаться с людьми. Мы не многое можем сделать сами. Я хочу, чтобы вы отправили нам всю возможную помощь. Такая ситуация не только в Хатае, но и в соседних провинциях. Пожалуйста, помогите ради Аллаха».

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Атсу (Хатайспор).
По теме:
ВИДЕО. Сыграли вне плана. Металлист провел спарринг с клубом Лиепая
Колос – Блау-Вайсс – 0:5. Сыграли на «пятерку». Видео голов и обзор матча
Президент Хатайспора опроверг, что нашли Кристиана Атсу. Его все еще ищут
чемпионат Турции по футболу Хатайспор Касымпаша Кристиан Атсу видео голов и обзор Волкан Демирель выбор редакции
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Голы Малиновского и Ярмоленко, дебют Цыганкова, проигранный финал Цуренко
Футбол | 06 февраля 2023, 05:45 0
Голы Малиновского и Ярмоленко, дебют Цыганкова, проигранный финал Цуренко
Голы Малиновского и Ярмоленко, дебют Цыганкова, проигранный финал Цуренко

Главные новости за 5 февраля на Sport.ua

Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан
Футбол | 06 февраля 2023, 12:37 25
Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан
Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан

По данным журналиста, «Челси» предложил специалисту 50 миллионов евро

ОФИЦИАЛЬНО. Львов арендовал защитника Динамо
Футбол | 06.02.2023, 21:55
ОФИЦИАЛЬНО. Львов арендовал защитника Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Львов арендовал защитника Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб усилился экс-форвардом Челси и Марселя
Футбол | 06.02.2023, 22:05
ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб усилился экс-форвардом Челси и Марселя
ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб усилился экс-форвардом Челси и Марселя
Алексей РЕЗНИКОВ: «Как можно захватить 3-миллионный город?»
Война | 06.02.2023, 14:26
Алексей РЕЗНИКОВ: «Как можно захватить 3-миллионный город?»
Алексей РЕЗНИКОВ: «Как можно захватить 3-миллионный город?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Райан Бэйдер – Федор Емельяненко. Последний бой ветерана. Видео нокаута
Райан Бэйдер – Федор Емельяненко. Последний бой ветерана. Видео нокаута
05.02.2023, 10:15
MMA
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
05.02.2023, 17:30 14
Футбол
Джо ДЖОЙС: «Фьюри будет делать с Усиком то, что делают большие парни»
Джо ДЖОЙС: «Фьюри будет делать с Усиком то, что делают большие парни»
06.02.2023, 11:20 10
Бокс
ВИДЕО. Ярмоленко возвращается в Динамо? Реброва не отпускают в сборную?
ВИДЕО. Ярмоленко возвращается в Динамо? Реброва не отпускают в сборную?
05.02.2023, 10:42 5
Футбол
ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот
ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот
05.02.2023, 16:05 12
Футбол
Бриедис рассказал, чего ему не хватило для победы над Усиком
Бриедис рассказал, чего ему не хватило для победы над Усиком
05.02.2023, 08:33 7
Бокс
ФОТО. Манчестер Юнайтед лаконично поздравил Роналду с днем рождения
ФОТО. Манчестер Юнайтед лаконично поздравил Роналду с днем рождения
05.02.2023, 14:20 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа объявил о своем следующем поединке
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа объявил о своем следующем поединке
06.02.2023, 20:19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности