От Трошкина до Шапаренко: символическая сборная дончан в Динамо

17 февраля выдающийся защитник киевского «Динамо» Сергей Балтача отмечает 65-летие. Звезда «Динамо» 1980-х родился в Донецкой области, в Мариуполе (65 лет назад этот украинский город носил название в честь одного из советских коммунистических вожаков, также появившегося на свет в столице Приазовья), а свои первые шаги в футболе делал в составе тамошней детской команды «Азовсталь». Постепенно прошел тернистый путь в основу динамовского суперклуба середины 1980-х. Круглая дата навеяла воспоминания о многочисленных земляках Балтачи, в разное время приобщившихся к созданию победного имиджа киевского «Динамо». А символическая сборная из донецких киевлян получилась воистину огненная!

Из династии

Вратарь: Виктор Чанов (1959-2017)

Вратарская позиция безальтернативна. Виктор Чанов – представитель славной голкиперской династии, пришел в «Динамо» хотя и довольно молодым (23-летним), но вполне сформировавшимся голкипером, с опытом игры в высшей союзной лиге в составе донецкого «Шахтера». Неусыпно оберегал ворота киевского клуба на протяжении восьми лет, с «Динамо» добился европейской славы, познал вкус победы в Кубке Кубков, трижды добывал союзное «золото», четырежды Кубок бывшего СССР. В 1986 г. он был признан «Вратарем года» в советском футболе. За сборную играл нечасто, пребывал в тени Рината Дасаева, однако, по мнению многих специалистов, мало в чем уступал спартаковцу. Валерий Лобановский так характеризовал Чанова: «Виктор Чанов весьма способный голкипер, и можно привести массу примеров его иногда даже изумительной игры, вдохновенной и безошибочной. Он подвластен общему настроению и состоянию команды, и когда она в порядке, он способен творить чудеса».

Увековечение в фольклоре

Защитники: Николай Голяков (1926–1985), Сергей Балтача (родился в 1958 г.), Никита Бурда (родился в 1995 г.), Василий Глазков (1909–1992).

Слева в защите расположу уроженца Дружковки Николая Голякова, который заявил о себе в 1951 г., когда вместе с Виталием Голубевым перешел из киевской армейской команды в киевское «Динамо». У Голубева карьера в «Динамо» сложилась успешнее (фактически все 1950-е провел в составе популярного клуба, капитанствовал в команде), а Голяков по большому счету свои игровые добродетели проявлял в «Динамо» только в течение одного сезона. Однако несколько матчей сыграл непревзойденно! В частности, приложил свои умения и к сухой победе над московским «Спартаком» в Киеве (1:0), и к выдающейся также домашней победе над ленинградскими одноклубниками (3:0). Вероятно, особо следует отметить удачную игру Голякова в матче 1951 г. против земляков – «Шахтера». Команда из Сталино (тогдашнее название Донецка) рьяно атаковала на своем поле, однако оборона киевлян выстояла, проявив настоящую несгибаемость. В конце концов, гости во 2-м тайме забили победный гол, а свои ворота так и оставили на замке. Надежная игра Голякова привлекла внимание тренеров сборной СССР, дружковского киевлянина вызвали в ее ряды готовиться к Олимпиаде-1952. Однако досадная травма, полученная в товарищеском матче против «Шахтера» (так утверждает голкипер киевлян Олег Макаров в своей книге «Вратарь», в то же время, по официальной версии тогдашних медиа, травму Голяков получил в поединке против московских динамовцев), поставила крест на олимпийских надеждах Николая Архиповича. Немало игр того «серебряного» для киевлян сезона из-за этого он вынужден был пропустить. Однако принял участие в победном уже сентябрьском матче украинской команды против московских одноклубников на выезде и имел касательство к убедительной и сухой (!) победе киевлян – 3:0.

Нынешний именинник стал игроком «Динамо» в 1977 г. Более 11-ти лет верой и правдой отслужил Сергей Павлович динамовскому клубу. Четыре чемпионства, четыре союзных кубка и европейский Кубок Кубков – в его трофейной коллекции. Видимо, не одному мне запомнились яркие картинки встречи динамовцев с евротрофеем на киевском железнодорожном вокзале в мае 1986 г. Балтачу, державшего в руках выигранный Кубок, благодарные болельщики несли на руках. И человеческому морю не было видно конца-края! Фанатов на перроне – битком, негде кирпичу упасть! А Сергей, к слову, в том финале получил досадную травму (да даже вышел на поле с повреждением, однако о его неучастии в матче не было и речи – настолько мощной была жажда игры!) и его поменяли еще в первом тайме.

Из голов Балтачи мне больше всего запомнился его точный удар в финале Кубка СССР 1982 г. Тот мяч оказался победным! Лобановский называл Балтачу «чистильщиком с тонким позиционным чутьем». А фольклор увековечил динамовскую легенду в юморном куплете с политическими мотивами: «Гол с подачи Буряка забивает Балтача – В этом личная заслуга Леонида Ильича!» Вариативность: иногда в этом куплете вместо Буряка называли Блохина.



ФК Чарльтон Атлетик. Сергей Балтача

Уроженец Енакиево Никита Бурда уже с добрый десяток лет в составе «Динамо». Разные времена застал как игрок, поработал с разными тренерами, не миновали этого фактурного защитника и травмы. По большому счету, свой потенциал талантливому парню так пока и не удалось реализовать. Впрочем, Бурда, хоть забивал и нечасто, однако обычно это были решающие голы. Или в конце сложных матчей, когда противник сидит всей командой в защите и, кроме как со второго этажа, пробить его защиту не получалось, или в украинском «классико» принципиальному сопернику в оранжево-черных футболках. Получится ли у него перезагрузить свою карьеру после того, как из «Динамо» ушел молодой талантливый конкурент за место в основе? На этот вопрос пока что у меня нет ответа.

Справа в моем варианте защиты донецких динамовцев – Василий Глазков. Он родом из Дебальцево, пришел в «Динамо» накануне Второй мировой войны. Не все получалось тогда у «Динамо» вообще и у Глазкова в частности. Так, Василий Антонович принимал участие в матче сезона-40, когда киевляне на своем поле потерпели сокрушительное поражение от московских одноклубников со счетом 0:7. В прерванном сезоне-1941 Глазков уже выглядел куда увереннее. В частности, в мае выдал добротный матч против тбилисских динамовцев, выигранный киевлянами дома со счетом 3:0. Да и в начале июня того бурного года Василий Антонович безошибочно провел игру в Одессе против тамошних спартаковцев, также выигранную киевлянами со счетом 3:0. А дальше была война, Глазков принимал участие в боях, а по окончании военных действий предпринял тщетную попытку вернуться в большой футбол, однако сыграл лишь полдесятка матчей за динамовский дубль, после чего завершил игровую карьеру в 37-летнем возрасте.

С трезвой оценкой

Полузащитники: Александр Радченко (1976–2023), Николай Шапаренко (родился в 1998 г.), Владимир Трошкин (1947–2020).

Во время подготовки этого материала услышал ошеломляющее известие о смерти в 46-летнем возрасте Александра Радченко. Этот парень из Мариуполя когда-то приглянулся Валерию Лобановскому и присоединился во второй половине 1990-х гг. к тогдашней звездной динамовской команде (впрочем, «не команды звезд, а команды-звезды», как подчеркивал сам Мэтр). Мне особенно запомнился его выход на поле в гостевом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Юве» сразу после пропущенного гола киевлянами (счет стал 1:1). Как ни пытался грозный соперник пробить динамовскую защиту еще хоть раз – не получилось. Радченко, несмотря на юный тогда возраст, отыграл вполне надежно. А по окончании поединка предложил обмен футболками самому Филиппо Индзаги, на что тот, не слишком довольный результатом игры, ответил отказом.

После того, как ряды «Динамо» покинули Виталий Миколенко, Виктор Цыганков и Илья Забарный, Николая Шапаренко называют самым большим активом из игроков клуба. Талантливый полузащитник пока не может на полную реализовать свой потенциал из-за досаждающих и продолжительных травм. Уроженец Великой Новоселки, что в Мариупольском районе, забил немало эстетически привлекательных голов в форме «Динамо». Хочу отдельно отметить его красавец-гол в ворота земляков из Мариуполя несколько лет назад, который помог киевлянам переломить ход не самого простого поединка. Искренне верю, что после восстановления от тяжелой травмы Николай еще не раз порадует глаз болельщика изысканными футбольными шедеврами.

Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Для еще одного уроженца Енакиево Владимира Трошкина определю место на правом фланге полузащиты. 4-кратный чемпион и обладатель Кубка СССР, Владимир Николаевич был важной составляющей легендарной «Динамо»-машины 1970-х гг. Лобановский, характеризуя Трошкина как футболиста, подчеркивал, что тот всегда трезво оценивал собственные возможности: «Владимир Трошкин был весьма старателен в тренировках и играх, понимая (дано это не каждому – понимать), что от Бога ему досталось не очень много. Танцуя от этой печки, он методично компенсировал отсутствие сверхталанта максимальной реализацией своих способностей… Трудолюбивый, как пчелка – он был своим в динамовском ансамбле». Воистину Трошкин вкалывал на тренировках до надцатого пота!

Едва ли не лучшей его игрой за «Динамо» стал домашний полуфинальный матч Кубка Кубков-1974/75 против голландского ПСВ, когда два его скоростных прохода по правому флангу заканчивались точнейшими передачами на партнеров, которые в конце концов реализовывали выгодные моменты и доводили командные усилия до голов. Итог известен: со счетом 3:0 киевляне тогда одолели мастеровитых представителей родины тотального футбола.

Стадионное эхо на Печерске

Нападающие: Олег Жуков (1920–2010), Сергей Ребров (родился в 1974 г.), Виктор Фомин (1929–2007).

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Уроженец Юзовки (так еще до переименования в Сталино назывался нынешний Донецк) Олег Жуков отличался работоспособностью, скоростью, умением удачно маневрировать на поле. В «Динамо» пришел в 1940-е гг., в тогдашнее послевоенье. В 1948 г. киевляне заняли 4-е место, в конце концов придя в себя после военного лихолетья. Свою лепту в этот по тем временам успех внес и Олег Иванович. В частности, забил важный гол в выездном поединке против московских «Крыльев Советов», выведя киевлян вперед после того, как Никита Симонян сравнял счет в начале 2-го тайма (в итоге, динамовцы выиграли 4:2).

Легенда киевского «Динамо» Сергей Ребров родился в Горловке. В «Динамо» у воспитанника «Шахтера» было две игровые каденции: более продолжительная – в 1990-е и более короткая – во 2-й половине 2000-х. 9-кратный чемпион и 8-кратный обладатель Кубка Украины, 2-кратный футболист года в нашей стране, человек, о котором благодарные болельщики «Динамо» сложили благодарственную кричалку, главной темой в которой жизнеутверждающее: «Наш герой – Сергей Ребров!» Ну и, конечно, пара динамовских форвардов Ребров – Шевченко в конце 1990-х была одной из топовых в Старом Свете!

Виктор Фомин родился в Славянске и является воспитанником тамошнего клуба «Локомотив». Цвета киевского «Динамо» защищал в 1953–1959 гг. Обладал немалым числом игровых добродетелей. В частности, отличался искусным исполнением штрафных (чего стоит только его стандарт в ворота ленинградских «Трудовых Резервов» в начале встречи в 1956 г.!), умением увидеть находящегося в более выгодной позиции партнера, настроем на борьбу с первых минут игры (много голов забил в дебютах матчей, в частности положил начало разгрому тбилисского «Динамо» в 1958 г., когда отличился уже на 3-й минуте в результате быстрой контратаки, наилучшим образом использовав своевременный пас Андрея Бибы). Имел прямое касательство к первой кубковой победе киевлян на союзном уровне в 1954 г. Тогда в четвертьфинале на последней минуте дополнительного времени Фомин поставил точку в матче динамовцев против ЦДСА – 3:1 («лихо гуляет по краю Виктор Фомин, всякий раз ускользая из-под контроля своего опекуна», – так описывал действия форварда киевский вратарь Олег Макаров). Как поговаривали тогда, реакция на этот гол и на финальный свисток сразу после него была такой, что «этот вулканический гул был слышен даже на Печерске». Принимал участие Виктор Трофимович и в финальном поединке с ереванским «Спартаком». В сентябре 1958 г. забил победный мяч в ворота «Шахтера».

***

Конечно, отнюдь не все уроженцы Донбасса из засветившихся в киевском «Динамо» смогли проявить свои добродетели в столице. К примеру, у Николая Кононенко, Сергея и Никиты Кравченко, Владислава Кулача киевский этап игровой карьеры не задался. Как, собственно, и у Виктора Звягинцева, проведшего всего менее десятка матчей за «Динамо» в олимпийском, однако провальном для киевлян 1976 г. Парадокс или нет, но с появлением острейшего соперничества горняков и динамовцев за самое высокое место на украинском футбольном пьедестале количество уроженцев Донбасса в составе динамовского коллектива увеличилось. Эпоха ванклабменов в нашем (и не только в нашем!) футболе уходит в прошлое, а горки карьер игроков становятся все более крутыми. Как бы то ни было, а традиционные для представителей горняцкого края упрямство, неуступчивость в борьбе хорошо ложатся на столичную футбольную почву. На выходе появляется неплохой микс футбольных умений. Результат? Взгляните хотя бы на послужной список Виктора Чанова, Владимира Трошкика, Сергея Балтачи или Сергея Реброва. Пламень их славы воистину неугасим! Без преувеличения это имена в европейском футболе, представители всех трех команд-звезд Валерия Лобановского. Взаимопроникновение и взаимообогащение футбольных школ (и разноцветье игровых ментальностей) разных регионов Украины – полезная вещь, которая часто сулит выдающиеся победы!

Алексей РЫЖКОВ