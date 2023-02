Суперкомпьютер определил шансы Арсенала и Ман Сити на чемпионство в АПЛ

Суперкомпьютер определил шансы «Арсенала» и «Манчестер Сити» на чемпионство в АПЛ.

По данным Opta, шансы на завоевания титула в сезоне 2022/23 для команд-лидеров составляют:

Канониры, за которых выступает украинец Александр Зинченко, опережают главного конкурента на 3 очка и имеют одну игру в запасе.

Команды-лидеры встретятся друг с другом в среду, 15 февраля, в Лондоне.

Турнирная таблица АПЛ

Chance of winning the 2022/23 Premier League based on Opta probability:



◉ Arsenal (49.18%)

◉ Man City (48.94%)



And they face each other on Wednesday. 🍿