Манчестер Сити уверенно обыграл Астон Виллу и вернулся на 2-е место в АПЛ

В воскресенье, 12 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан».

Счет в матче был открыт на 4-й минуте благодаря голу Родри. Все свои голы «Ман Сити» забил до перерыва: на 39-й отличился Гюндоган, а на 45+1 – Марез. Звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд провел на поле только первый тайм, после чего был заменен на Хулиана Альвареса. Холанд сделал асист на Гюндогана.

Сейчас «Манчестер Сити» занимает второе место в таблице АПЛ, имея в своем активе 48 очков после 22 игр. У лидера чемпионата «Арсенала» 51 пункт после 21 тура, а у «МЮ» – 46 очков и третье место.

Чемпионат Англии по футболу. 23-й тур. 12 февраля

Манчестер Сити – Астон Вилла – 3:1

Голы: Родри, 4, Гюндоган, 39, Марез, 45+1 (пен.) – Уоткинс, 61