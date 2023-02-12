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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
12.02.2023, FT 3 : 1
Астон Вилла
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Англия
12 февраля 2023, 20:32 | Обновлено 12 февраля 2023, 20:38
874
1

Манчестер Сити уверенно обыграл Астон Виллу и вернулся на 2-е место в АПЛ

«Горожане» обыграли соперников со счетом 3:1

12 февраля 2023, 20:32 | Обновлено 12 февраля 2023, 20:38
874
1
Манчестер Сити уверенно обыграл Астон Виллу и вернулся на 2-е место в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 12 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан».

Счет в матче был открыт на 4-й минуте благодаря голу Родри. Все свои голы «Ман Сити» забил до перерыва: на 39-й отличился Гюндоган, а на 45+1 – Марез. Звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд провел на поле только первый тайм, после чего был заменен на Хулиана Альвареса. Холанд сделал асист на Гюндогана.

Сейчас «Манчестер Сити» занимает второе место в таблице АПЛ, имея в своем активе 48 очков после 22 игр. У лидера чемпионата «Арсенала» 51 пункт после 21 тура, а у «МЮ» – 46 очков и третье место.

Чемпионат Англии по футболу. 23-й тур. 12 февраля

Манчестер Сити – Астон Вилла – 3:1

Голы: Родри, 4, Гюндоган, 39, Марез, 45+1 (пен.) – Уоткинс, 61

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Манчестер Сити Манчестер Сити - Астон Вилла Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эрлинг Холанд Рияд Марез Илкай Гюндоган Родри
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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pol-55
Та так...впевнено обіграв Астон Віллу...в1му таймі.
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