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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
12.02.2023, FT 3 : 1
Астон Вилла
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Англия
13 февраля 2023, 04:40 |
73
0

Ман Сити – Астон Вилла – 3:1. Курьезная ошибка перед голом Гюндогана. Видео

Смотрите видеообзор матча 23-го тура АПЛ

13 февраля 2023, 04:40 |
73
0
Ман Сити – Астон Вилла – 3:1. Курьезная ошибка перед голом Гюндогана. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 12 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан».

Чемпионат Англии по футболу. 23-й тур. 12 февраля

Манчестер Сити – Астон Вилла – 3:1

Голы: Родри, 4, Гюндоган, 39, Марез, 45+1 (пен.) – Уоткинс, 61

Видеообзор матча:

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Рияд Марез (Манчестер Сити).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Манчестер Сити).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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