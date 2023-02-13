В воскресенье, 12 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан».

Чемпионат Англии по футболу. 23-й тур. 12 февраля

Манчестер Сити – Астон Вилла – 3:1

Голы: Родри, 4, Гюндоган, 39, Марез, 45+1 (пен.) – Уоткинс, 61

Видеообзор матча: