12 февраля на «Этихад» пройдет матч 23-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Астон Виллой». Старт поединка запланирован на 17:30 по европейскому времени.

Манчестер Сити

Клуб сейчас находится в статусе догоняющего в Премьер-Лиге - непривычное положение для этого гранда. Впрочем, недавнее поражение «Арсенала», причем не гранду, а «Эвертону», дарит надежду на то, что отставание не критично. Тем более что очные встречи впереди, а в кубке недавно «канониров» получилось пройти. Плюс есть Эрлинг Холанд, который обновляет рекорды АПЛ по скорострельности забитых мячей. Проблема только в том, что сами подопечные Пепа Гвардиолы ухитряются терять очки там, где этого не ждали. Даже уже после паузы, зимой, чемпион потерял очки с теми же «ирисками», сыграв 1:1 с командой еще Лампарда (можно добавить неожиданные 1:2 в Кубке Лиги с другим аутсайдером - «Саутгемптоном»). А потом проиграли в дерби "Юнайтед". Неделю назад были 0:1 с «Тоттенхэмом« - и ведь по делу!

Астон Вилла

Команда второй раз кряду по ходу 1-го круга сезона меняет менеджера. В 2021-м году позвали Стивена Джеррарда, и тот смог добиться минимальных целей. Но не более того, и до осени в молодом англичанине разочаровались окончательно. В итоге в Бирмингеме с ноября работает более опытный Унаи Эмери. С ним в целом получилось прибавить, и даже были довольно громкие сенсации: «виллане» обыграли «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» в январе. И, главное, в первых 7 турах при новом тренерском штабе получилось победить 5 раз. Тем неожиданнее смотрится результат 4-го февраля. Тогда дома подопечные Эмери дважды выходили вперед, но в итоге проиграли «Лестеру» 2:4. В итоге снова амбициозный коллектив откатился в нижнюю часть турнирной таблицы.

Статистика личных встреч

«Астон Вилла» не выигрывает с 2013-го года. Более того, у «Манчестер Сити» было 9 побед подряд. Но в сентябре в Бирмингеме все закончилось 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом Манчестер Сити. Но их шансы кажутся переоцененными - ставим на победу «Астон Виллы» при форе «+2 гола» с коэффициентом - 1,83 по Parimatch.