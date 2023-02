ВИДЕО. Троллинг или просто ошибка? Легенда Арсенала назвал Мудрика Модричем

Легендарный английский футболист Пол Мерсон не смог произнести фамилии новичков лондонского «Челси».

Вначале Мерсон не справился с произношением имени Нони Мадуэке, назвав его «Мадуаке». Но если тут разница всего в одну букву, то вот с Мудриком получился явный курйоз.

– Простите, я не могу произнести его имя.

– Мудрик.

– Я могу сказать Модрич, камон.

В субботу, 11 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Англии по футболу между «Вест Хэмом» и «Челси». Игра завершилась со счетом 1:1. Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в стартовом составе «пенсионеров» и провел на поле 67 минут, после чего был заменен на Хакима Зиеша.

Лука Модрич является игроком «Реала».

