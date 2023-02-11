Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком
Журналист слишком много себе позволяет
Известный английский журналист Пирс Морган посвятил короткий твит украинскому вингеру «Челси» Михаилу Мудрику:
«Самый дорогой индюк в истории? 🦃».
Такое неуместное оскорбление журналист позволил себе после матча «Челси» с «Вест Хэмом», который завершился со счетом 1:1. Мудрик провел на поле 67 минут, после чего был заменен на Хакима Зиеша.
Мудрик перешел из донецкого «Шахтера» в «Челси» за 70 миллионов евро + 30 миллионов были предусмотрены в виде бонусов.
Most expensive turkey in world football? 🦃 pic.twitter.com/K8pO5wj3WN— Piers Morgan (@piersmorgan) February 11, 2023
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