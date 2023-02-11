Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком

Известный английский журналист Пирс Морган посвятил короткий твит украинскому вингеру «Челси» Михаилу Мудрику:

«Самый дорогой индюк в истории? 🦃».

Такое неуместное оскорбление журналист позволил себе после матча «Челси» с «Вест Хэмом», который завершился со счетом 1:1. Мудрик провел на поле 67 минут, после чего был заменен на Хакима Зиеша.

Мудрик перешел из донецкого «Шахтера» в «Челси» за 70 миллионов евро + 30 миллионов были предусмотрены в виде бонусов.