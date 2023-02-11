Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком
Англия
11 февраля 2023, 18:20 | Обновлено 11 февраля 2023, 18:41
7867
24

Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком

Журналист слишком много себе позволяет

11 февраля 2023, 18:20 | Обновлено 11 февраля 2023, 18:41
7867
24
Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный английский журналист Пирс Морган посвятил короткий твит украинскому вингеру «Челси» Михаилу Мудрику:

«Самый дорогой индюк в истории? 🦃».

Такое неуместное оскорбление журналист позволил себе после матча «Челси» с «Вест Хэмом», который завершился со счетом 1:1. Мудрик провел на поле 67 минут, после чего был заменен на Хакима Зиеша.

Мудрик перешел из донецкого «Шахтера» в «Челси» за 70 миллионов евро + 30 миллионов были предусмотрены в виде бонусов.

По теме:
Арсенал с Зинченко снова потерял очки, Тоттенхэм пропустил 4 гола
«Быстро ничего не будет». Тренер Челси оценил Мудрика и других новичков
Дарио СРНА: «Получил сообщение, что дешево продал Мудрика»
Михаил Мудрик Пирс Морган Челси Вест Хэм Вест Хэм - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бущан и Леднев вернулись в расположение Динамо после операций
Футбол | 11 февраля 2023, 16:54 0
Бущан и Леднев вернулись в расположение Динамо после операций
Бущан и Леднев вернулись в расположение Динамо после операций

Оба футболиста будут проходить реабилитацию рядом с партнерами по команде

Источник: Динамо продало Витиньо за 5 миллионов евро
Футбол | 10 февраля 2023, 21:24 7
Источник: Динамо продало Витиньо за 5 миллионов евро
Источник: Динамо продало Витиньо за 5 миллионов евро

Хавбек станет игроком «Ред Булл Брагантино»

Выхрист встретится с непобежденным кубинцем. Будет интересно и опасно
Бокс | 11.02.2023, 08:58
Выхрист встретится с непобежденным кубинцем. Будет интересно и опасно
Выхрист встретится с непобежденным кубинцем. Будет интересно и опасно
Артем Беседин дебютировал за Омонию, Роман Безус получил травму
Футбол | 10.02.2023, 22:30
Артем Беседин дебютировал за Омонию, Роман Безус получил травму
Артем Беседин дебютировал за Омонию, Роман Безус получил травму
Мудрик выйдет в стартовом составе Челси на матч против Вест Хэма
Футбол | 11.02.2023, 13:35
Мудрик выйдет в стартовом составе Челси на матч против Вест Хэма
Мудрик выйдет в стартовом составе Челси на матч против Вест Хэма
Комментарии 24
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ALKOSruLKA
з патлатим півником позаду у Мудрика шансів проявити себе - жодних
Ответить
+11
Борис Велев
Боссы  Шахтера  заработали   и  их  особо  не  интересовала  судьба  Мудрика.  В  Челси  Михаил  затеряется, все  об  этом  знали,  это  не  его  клуб,  но  жадность  ,  вопреки  желанию  игрока,  сыграет  злую  шутку.  Очень  жаль...Арсенал  для  него  был  намного  комфортнее  и по  стилю  и  по  реализации. 
Ответить
+10
Показать Скрыть 3 ответа
Alex906
Понятно что Мудрик не стоит и половины этих денег и АПЛ явно не для него но не стоит унижать людей .Уровень Энцо и Фелеша по сравнению с Мудриком на порядок выше
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
началось
Ответить
+5
chackk
Відчувається ,що його не такі розкручені партнери заздрять медінсті Мудрика ,і якщо сам Михайло не протягне мяч для себе ніхкто нічого з його партнерів не дадуть йому щось зробити.
Ответить
+3
bzzzzzz
та челси вопще сплошной курятник, управляемый бараном
Ответить
+3
SandroKing
Ничего не имею против Мудрика, но да, стоимость обязывает играть как Бог. Иначе будут гнобить, нещадно
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Gorok
Якщо не заграє зараз, то потім буде пізно і в основу його більше не поставлять, в кращому випадку буде на лавці, в найгіршому - піде в оренду
Ответить
+1
GREEN DAY belokon
А Пирс вообще воспринимает хоть кого-то кроме Роналду ? 
Ответить
+1
Павел Гришин
Играть на фланге с 🐓 кукарелья ,можно про мяч забыть 
Ответить
+1
romanchik.8409
Это глор Арсенала...Ничего удивительного
...
Ответить
+1
Борис Велев
Это, простите,  не  Мудрик индюк...Индюки  те,  кто продавал  в  Челси,  а  не  в  Арсенал.  Совершенно  разные  по  стилю  и  характеру  игры  команды. Челси  для  Мудрика  будет испытанием  на  терпение  и  приход  своего  времени.  Увы, а  годы  пройдут....
Ответить
0
Old Т
Зачем такие хайпонутые заголовки? Обозвал и оскорбил это одно, а унизил - другое, и что то из зоны. (
Ответить
0
PETP0
Звісно дуже грубо, але по ділу.
Ответить
0
Обсервер Влад
Ну ось і усе, фанфари від космічного цінника відгриміли - усі повертаються до реальності... А реальність така, що на жаль за три зіграних матчі Мудрик настільки себе знецінив, наскільки тільки можна було   Замість статусу зірки АПЛ і мало не рятівника Челсі опустився до лузера, якого обливають лайном усі кому не ліньки Гіршого дебюту для Мудрика в Англії годі було уявити...
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Президент МОК призвал Украину не бойкотировать Олимпиаду
Президент МОК призвал Украину не бойкотировать Олимпиаду
09.02.2023, 19:32 8
Олимпийские игры
ЧМ-2023 по биатлону. Стал известен состав Украины на женский спринт
ЧМ-2023 по биатлону. Стал известен состав Украины на женский спринт
09.02.2023, 17:35 1
Биатлон
«У Лунина есть жена?» Фанаты Реала – про игру украинца в полуфинале КЧМ
«У Лунина есть жена?» Фанаты Реала – про игру украинца в полуфинале КЧМ
09.02.2023, 16:45 2
Футбол
Одесский Мудрик. Экс-игрок сборной Украины восхищен игроком Черноморца
Одесский Мудрик. Экс-игрок сборной Украины восхищен игроком Черноморца
09.02.2023, 19:23 2
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
10.02.2023, 16:50 15
Биатлон
Гвоздик за день до боя получил нового соперника
Гвоздик за день до боя получил нового соперника
10.02.2023, 13:59 6
Бокс
ВИДЕО. Его не остановить! Как Роналду забил 4 гола за саудовский Аль-Наср
ВИДЕО. Его не остановить! Как Роналду забил 4 гола за саудовский Аль-Наср
09.02.2023, 21:48 42
Футбол
Доверия больше нет? Руководство Реала определилось с заменой Анчелотти
Доверия больше нет? Руководство Реала определилось с заменой Анчелотти
09.02.2023, 21:21 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности