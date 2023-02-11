Неуместное миролюбие при Мудрике. Челси сыграл вничью против Вест Хэма

Участвовать в матчах с заметным уровнем напряжения для украинского нападающего лондонского «Челси» Михаила Мудрика уже становится делом привычным. После поразительного дебюта на «Энфилде» против «Ливерпуля», форвард показал не слишком удачную игру в дебютном матче против «Фулгема» на поле «Стэмфорд Бридж», сыграв всего один тайм. Именно поэтому третий матч с его участием – в гостях у «Вест Хэма» в еще одном лондонском дерби – должен стать для новичка «пенсионеров» либо прорывным, либо оправдать самые искренние пожелания скептиков.

Начало игры в исполнении команды Грэма Поттера было достаточно обнадеживающим. Обновленный состав линии нападения довольно легко находил пространство между линиями защиты соперников, однако Каю Хаверцу на острие атаки все же нужно было немного попридержать обороты, потому что нередко он оказывался в положении «вне игры». Вместе с тем уже тогда были заметны первые проблемы взаимодействия между Мудриком и Кукурельей на левом фланге, потому что последний искал своими передачами кого угодно, но не украинского футболиста, даже если тот находился непосредственно вблизи к испанцу.

Но, ничего, Михаил сам был способен пройти на грани от утраченной атаки до создания предпосылок для голевой подачи Энцо Фернандеса в центр штрафного на Жоау Фелиша, что и сделал на 16-й минуте игры. Действиями «Челси» в нападении тогда действительно можно было восхищаться, ведь все решения были нетривиальны. И если бы Хаверц тогда избежал офсайда во время паса-конфетки от Мудрика на 22 минуте, то игра была бы досрочно закрыта.

Но сложилось иначе – «Вест Хэм» все же поднял голову, и даже забил в ответ. К сожалению, предшествующий голевой скидке головой от Боуэна навес в исполнении Соучека пришел именно с левого фланга защиты Челси, где Кукурелья потерял позицию, а Михаил просто вовремя не среагировал на ситуацию. Как результат, соперники получили мощный заряд уверенности не только впереди, но и в защите, из-за чего атаки «синих» больше не выглядели столь разноцветными.

Поттеру нужно было что-то делать во время перерыва с взаимодействием игроков своей команды слева, однако никаких шагов в этом направлении мы от него не увидели. Мудрик пытался быть заметным, однако и команда ему не особо помогала, да и соперники качественно перекрывали пространство перед собственным штрафным. Как следствие, главный тренер снял и испанского футболиста с игры, и украинского, чем добавил еще несколько вопросов со стороны болельщиков.

Появившиеся на футбольном поле игроки качественного усиления игры «Челси» не смогли предоставить. Гости пытались задержаться на чужой половине, но скорее были готовы поймать случайную контратаку, но вообще проиграть это дерби. Даже довольно близко подошли «пенсионеры» к этому, когда Соучек сыграл на добивании блокированного Кепой удара головой Райса с подачи штрафной с левого фланга, но «синим» тогда очень повезло с офсайдом у Деклана. И все же, третья подряд ничья.

В следующие выходные «Вест Хэм» будет играть в гостевом дерби против «Тоттенхэма», тогда как «Челси» через выездной матч против дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов УЕФА будет подходить к домашней игре против «Саутгемптона».

Английская Премьер-лига. 23-й тур.

«Вест Хэм» – «Челси» - 1:1

Эмерсон, 28 – Фелиш, 16

Цоуфал, 55 – Бадьяшиль, 64

«Вест Хэм»: Фабиански – Агерд (Джонсон, 80), Огбонна, Керер – Эмерсон, Райс, Пакета (Соучек, 14), Цоуфал – Бенрахма (Даунс, 66), Боуэн – Антонио (Ингз, 66).

«Челси»: Аррисабалага – Кукурелья (Чилвелл, 67), Бадьяшиль, Силва, Р. Джеймс – Энцо, Лофтус-Чик (Галлагер, 79) – Мудрик (Зиеш, 67), Фелиш, Мадуэке (Маунт, 68) – Хаверц.

Арбитр: Крэйг Поусон (Ротерем, Англия).

Стадион: «Олимпийский стадион» (Лондон, Англия).

ВЕСТ ХЭМ - ЧЕЛСИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 11°C