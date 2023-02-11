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Англия
11 февраля 2023, 16:33 | Обновлено 11 февраля 2023, 17:26
5207
38

Неуместное миролюбие при Мудрике. Челси сыграл вничью против Вест Хэма

Третий подряд матч с момента дебюта украинца команда Грэма Поттера не может победить

11 февраля 2023, 16:33 | Обновлено 11 февраля 2023, 17:26
5207
38
Неуместное миролюбие при Мудрике. Челси сыграл вничью против Вест Хэма
Getty Images/Global Images Ukraine

Участвовать в матчах с заметным уровнем напряжения для украинского нападающего лондонского «Челси» Михаила Мудрика уже становится делом привычным. После поразительного дебюта на «Энфилде» против «Ливерпуля», форвард показал не слишком удачную игру в дебютном матче против «Фулгема» на поле «Стэмфорд Бридж», сыграв всего один тайм. Именно поэтому третий матч с его участием – в гостях у «Вест Хэма» в еще одном лондонском дерби – должен стать для новичка «пенсионеров» либо прорывным, либо оправдать самые искренние пожелания скептиков.

Начало игры в исполнении команды Грэма Поттера было достаточно обнадеживающим. Обновленный состав линии нападения довольно легко находил пространство между линиями защиты соперников, однако Каю Хаверцу на острие атаки все же нужно было немного попридержать обороты, потому что нередко он оказывался в положении «вне игры». Вместе с тем уже тогда были заметны первые проблемы взаимодействия между Мудриком и Кукурельей на левом фланге, потому что последний искал своими передачами кого угодно, но не украинского футболиста, даже если тот находился непосредственно вблизи к испанцу.

Но, ничего, Михаил сам был способен пройти на грани от утраченной атаки до создания предпосылок для голевой подачи Энцо Фернандеса в центр штрафного на Жоау Фелиша, что и сделал на 16-й минуте игры. Действиями «Челси» в нападении тогда действительно можно было восхищаться, ведь все решения были нетривиальны. И если бы Хаверц тогда избежал офсайда во время паса-конфетки от Мудрика на 22 минуте, то игра была бы досрочно закрыта.

Но сложилось иначе – «Вест Хэм» все же поднял голову, и даже забил в ответ. К сожалению, предшествующий голевой скидке головой от Боуэна навес в исполнении Соучека пришел именно с левого фланга защиты Челси, где Кукурелья потерял позицию, а Михаил просто вовремя не среагировал на ситуацию. Как результат, соперники получили мощный заряд уверенности не только впереди, но и в защите, из-за чего атаки «синих» больше не выглядели столь разноцветными.

Поттеру нужно было что-то делать во время перерыва с взаимодействием игроков своей команды слева, однако никаких шагов в этом направлении мы от него не увидели. Мудрик пытался быть заметным, однако и команда ему не особо помогала, да и соперники качественно перекрывали пространство перед собственным штрафным. Как следствие, главный тренер снял и испанского футболиста с игры, и украинского, чем добавил еще несколько вопросов со стороны болельщиков.

Появившиеся на футбольном поле игроки качественного усиления игры «Челси» не смогли предоставить. Гости пытались задержаться на чужой половине, но скорее были готовы поймать случайную контратаку, но вообще проиграть это дерби. Даже довольно близко подошли «пенсионеры» к этому, когда Соучек сыграл на добивании блокированного Кепой удара головой Райса с подачи штрафной с левого фланга, но «синим» тогда очень повезло с офсайдом у Деклана. И все же, третья подряд ничья.

В следующие выходные «Вест Хэм» будет играть в гостевом дерби против «Тоттенхэма», тогда как «Челси» через выездной матч против дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов УЕФА будет подходить к домашней игре против «Саутгемптона».

Английская Премьер-лига. 23-й тур.

«Вест Хэм» – «Челси» - 1:1

Эмерсон, 28 – Фелиш, 16

Цоуфал, 55 – Бадьяшиль, 64

«Вест Хэм»: Фабиански – Агерд (Джонсон, 80), Огбонна, Керер – Эмерсон, Райс, Пакета (Соучек, 14), Цоуфал – Бенрахма (Даунс, 66), Боуэн – Антонио (Ингз, 66).

«Челси»: Аррисабалага – Кукурелья (Чилвелл, 67), Бадьяшиль, Силва, Р. Джеймс – Энцо, Лофтус-Чик (Галлагер, 79) – Мудрик (Зиеш, 67), Фелиш, Мадуэке (Маунт, 68) – Хаверц.

Арбитр: Крэйг Поусон (Ротерем, Англия).

Стадион: «Олимпийский стадион» (Лондон, Англия).

ВЕСТ ХЭМ - ЧЕЛСИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 38
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mayakovskiy1
Ну на Мишу вообще не играют. Кукурелья топ полено. Три касания прием и пас назад. Даже при этом Миша отличные пас выдал, но гол не засчитали. Плюс опять на нем поймал желтую соперник  
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+11
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Eddie Colefield
Ех, не туди продали Мудрика. В Арсенал треба було. Там був би своїм. В Челсі такий підбір гравців, а гри - повний нуль. Звільняти тренера, можливо, це буде на краще. В будь-якому випадку хочу помилятись і він заграє, а не стане другим Шевченко в Челсі. Окремо за Кукурелью сказати хочеться... Повний ігнор Мудрика. Повний!
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+10
Burevestnik
до Мудрика від гравців Челсі майже повний ігнор !  Ніби попав не туди...  В дебютному матчі (виходив на заміну)  одержував частіше паси, активніше грав лівий фланг. 
Тренер ніби поруч, але не баче...  
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+9
VVO
Не знаю з чим це пов'язано, але згоден повністю з тим що по відношенню до Мудрика повний ігнор з боку партнерів. Навіть коли він абсолютно сам, передачі йдуть аби куди але нейому.
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+6
u6464u
Мишко сьогодні зіграв уже краще, але з цім недокурком Курельо зігратись нереально, будем сподіватись що дальше буде краще .
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+5
Ekvato
Устиг подивитися другий тайм до заміни. Мудрика не помічали, його фланг просто випадав
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+5
chackk
В команді відсутня дисципліна, тренер не конролює команду,роблять що хочуть
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+4
Gorok
Мудрику треба більше пропонувати себе, краще грати у відборі і на перехоплення, рухатись більше, а не чекати поки хтось йому накине. Від нього чекають більшого, це АПЛ там зовсім інший рівень
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+4
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ALKOSruLKA
патлатий півник Кукурелья жодного разу не пустив пас Мудрику, тупо ігнор.... Змячем мишко був 2-3 рази в 1му таймі. Що він без пасів покаже?
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+2
donnerwetter
Надо анализировать игру Челси, а не Мудрика. Его вместе со слепым Куку убрали, но ничего на фланге не изменилось. Мало того, туда регулярно забегал и Феликс, как будто ему мало поля.) Вот  следующей осенью, когда Миша  сможет Кукурелью обматюкать на испанском...
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+2
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chackk
Кто купив ще лохмате чудовисько  какреллю і за які гроші?
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+2
chackk
"Португальська компашка тупо ігнорує Мудрика і самі нічого не роблять.Тренер повинен їх попередити.,бо що хочуть ,то і роблять. Фетиш багато на себе бере ,бо тримали на увазі Мудрика ,а якщо грав сам ,теж закрили  б .
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+2
KIEWADIM
Кукурельо  не Тольк зовут случайно? Был у нас когда-то в сьорной Толик - пас назад. Так само и этот , ьесполезное полено
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+2
Gorok
Зрозумійте, нарешті, що це не УПЛ, де всі звикли, що вся команда грає на нападника.
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+2
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Kain_X_Rain
Грем ні Гаррі,тому чекати від нього чудес не варто)
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+2
avk2307
Если кто то надеется, что в дальнейшем играть на Мудрика будут как в Шахтере, то хочу разочаровать. Про Кукурелью правда, он реально денег тех не стоит ,которых за него заплатили. А так, конечно все от его Мудрика активности и индивидуальных действий будет зависеть. Тут все они, купленные за большие деньги борются за место под солнцем и никто не накажет того же Фернандеса за то, что он отдал Феликсу а не Мудрику. Пока Челси не смотря на свои большие траты реальный середняк .
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+1
nivavn
Мудрику потрібен час на адаптацію. "У деяких гравців адаптація сезон і більше триває...     А головне для адаптації треба грати!" Може бути і таке, що зовсім сяде на банку і на довго.
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0
DmitrySviridon
Команда не сыграна
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-1
Maks_krot
Ну теперь Потер должен выиграть лч с Челси ,конечно если его не выгонят ,а пора уже давно это сделать 
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-1
Обсервер Влад
Мудрика психологічно зламало те, що в першому матчі проти Лівера він бездарно профукав декілька моментів щоб забити - тепер не факт, що він взагалі зможе вибратися з цієї ями і заграти на більш-менш пристойному рівні... Жаль
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-6
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