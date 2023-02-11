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Бразилия
11 февраля 2023, 10:04 | Обновлено 11 февраля 2023, 10:05
22
0

Бразильский клуб объявил о сотрудничестве с компанией эскорт-услуг

«Витория» из Салвадора подписала самый крупный спонсорский контракт в своей истории

11 февраля 2023, 10:04 | Обновлено 11 февраля 2023, 10:05
22
0
Бразильский клуб объявил о сотрудничестве с компанией эскорт-услуг
ecvitoria.com.br

Бразильская «Витория» из Салвадора объявила о начале спонсорского сотрудничества с компанией Fatal Model – крупнейшем в стране представителе эскорт-услуг.

Отмечается, что контракт рассчитан на весь сезон-2023 и является крупнейшим с финансовой точки зрения за всю 123-летнюю историю существования клуба.

Также «Витория» сообщает, что договор «знаменует собой исторический момент в бразильском футболе». Сотрудничество, как его позиционирует клуб, необходимо для того, чтобы «показать, что все граждане и специалисты достойны уважения, безопасности и достоинства».

Отметим, что «Витория» Салвадор является 29-кратным чемпионом штата Баия, а также вице-чемпионом Бразилии по итогам сезона-1993. Минувший сезон эта команда провела в бразильской Серии С.

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Витория Салвадор спонсоры чемпионат Бразилии по футболу
Источник ФК Витория Салвадор
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