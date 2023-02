Бразильский клуб объявил о сотрудничестве с компанией эскорт-услуг

Бразильская «Витория» из Салвадора объявила о начале спонсорского сотрудничества с компанией Fatal Model – крупнейшем в стране представителе эскорт-услуг.

Отмечается, что контракт рассчитан на весь сезон-2023 и является крупнейшим с финансовой точки зрения за всю 123-летнюю историю существования клуба.

Также «Витория» сообщает, что договор «знаменует собой исторический момент в бразильском футболе». Сотрудничество, как его позиционирует клуб, необходимо для того, чтобы «показать, что все граждане и специалисты достойны уважения, безопасности и достоинства».

O Fatal Model agora é o maior patrocinador de mangas da história do Esporte Clube Vitória! No dia 10 de fevereiro a porta-voz do site, Nina Sag, se fez presente no Barradão para dar início a essa parceria inédita! pic.twitter.com/mka63P9kaS