ОФИЦИАЛЬНО. Тиаго Силва продлил контракт с Челси до 2024 года

Бразильский защитник Тиаго Силва официально подписал новый контракт с английским «Челси».

Предыдущее соглашение опытного ветерана истекало летом 2023 года, и стороны продлили контракт до лета 2024-го.

В текущем сезоне 38-летний бразилец провел 19 матчей в АПЛ и отыграл 5 поединков Лиги чемпионов, без забитых голов.

Thiago Silva has signed a new contract to continue at Chelsea for a further year! 😁 pic.twitter.com/plFSNsqcUN