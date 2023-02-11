ОФИЦИАЛЬНО. Тиаго Силва продлил контракт с Челси до 2024 года
Предыдущее соглашение бразильского защитника истекало летом 2023 года
Бразильский защитник Тиаго Силва официально подписал новый контракт с английским «Челси».
Предыдущее соглашение опытного ветерана истекало летом 2023 года, и стороны продлили контракт до лета 2024-го.
В текущем сезоне 38-летний бразилец провел 19 матчей в АПЛ и отыграл 5 поединков Лиги чемпионов, без забитых голов.
February 10, 2023
Thiago Silva has signed a new contract to continue at Chelsea for a further year! 😁 pic.twitter.com/plFSNsqcUN— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 10, 2023
Forever Blue @ChelseaFC #2024 pic.twitter.com/gwMjnXyllN— Thiago Silva (@tsilva3) February 10, 2023
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