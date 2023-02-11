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Англия
11 февраля 2023, 00:30 | Обновлено 11 февраля 2023, 00:55
58
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тиаго Силва продлил контракт с Челси до 2024 года

Предыдущее соглашение бразильского защитника истекало летом 2023 года

11 февраля 2023, 00:30 | Обновлено 11 февраля 2023, 00:55
58
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тиаго Силва продлил контракт с Челси до 2024 года
ФК Челси. Тьягу Силва

Бразильский защитник Тиаго Силва официально подписал новый контракт с английским «Челси».

Предыдущее соглашение опытного ветерана истекало летом 2023 года, и стороны продлили контракт до лета 2024-го.

В текущем сезоне 38-летний бразилец провел 19 матчей в АПЛ и отыграл 5 поединков Лиги чемпионов, без забитых голов.

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Источник Sport.ua
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