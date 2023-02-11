Реал Мадрид

Реал – Аль-Хиляль. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите финал клубного чемпионата мира
11 февраля в Рабате (Марокко) на стадионе «Принц Мулай Абделлах» состоится финальный поединок клубного чемпионата мира. В нем сыграют действующий обладатель Лиги чемпионов УЕФА – «Реал» и лучшая команда Азии минувшего сезона – саудовский «Аль-Хиляль».
Английский рефери Энтони Тейлор даст стартовый свисток в 21:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет видеосервис MEGOGО.
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После уверенного перфоманса Лунина в полуфинале, Анчелотти предстоит сделать непростой выбор относительно вратарской позиции: либо и дальше оставить пост номер один на откуп Андрею, либо же вернуть в основу Куртуа, который уже оклемался от травмы и прилетел в Марокко.
Рискнем предположить, что главный тренер «Реала» сделает свой выбор в пользу украинца. Хотя бы с точки зрения элементарной логики: дабы поберечь бельгийца на более важные поединки. В частности, игру Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Реал – Аль-Хиляль.
Реал – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
📋✅ Our #ClubWC final starting XI!#ClubWC pic.twitter.com/86SAL3SxgW— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) February 11, 2023
📋 This is our starting XI and substitutes for the #ClubWC final against “Real Madrid” ✅🌍#AlHilal 💙#AlHilal_RealMadrid ⚽️#AlHilal_inCWCfinal 🤩 pic.twitter.com/dXzcYMqpgP— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 11, 2023
События матча
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