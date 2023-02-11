Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – Аль-Хиляль. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Клубный чемпионат мира
Реал Мадрид
75 5 : 2
Аль-Хиляль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
11 февраля 2023, 21:00 |
6545
0

Реал – Аль-Хиляль. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите финал клубного чемпионата мира

11 февраля 2023, 21:00 |
6545
0
Реал – Аль-Хиляль. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля в Рабате (Марокко) на стадионе «Принц Мулай Абделлах» состоится финальный поединок клубного чемпионата мира. В нем сыграют действующий обладатель Лиги чемпионов УЕФА – «Реал» и лучшая команда Азии минувшего сезона – саудовский «Аль-Хиляль».

Английский рефери Энтони Тейлор даст стартовый свисток в 21:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет видеосервис MEGOGО.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После уверенного перфоманса Лунина в полуфинале, Анчелотти предстоит сделать непростой выбор относительно вратарской позиции: либо и дальше оставить пост номер один на откуп Андрею, либо же вернуть в основу Куртуа, который уже оклемался от травмы и прилетел в Марокко.

Рискнем предположить, что главный тренер «Реала» сделает свой выбор в пользу украинца. Хотя бы с точки зрения элементарной логики: дабы поберечь бельгийца на более важные поединки. В частности, игру Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Реал – Аль-Хиляль.

Реал - Аль Хиляль
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Реал – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Лусиано Виетто (Аль-Хиляль).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Марега (Аль-Хиляль).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
По теме:
Клубный чемпионат мира. Фламенго выиграл результативный матч за 3-е место
Лунин идет за трофеем. Андрей выйдет в основе Реала на финал Клубного ЧМ
Реал – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
клубный чемпионат мира по футболу Реал Мадрид Аль-Хиляль смотреть онлайн Андрей Лунин
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Минай продал хавбека в Азербайджан за 100 тысяч евро
Футбол | 11 февраля 2023, 19:20 1
ОФИЦИАЛЬНО. Минай продал хавбека в Азербайджан за 100 тысяч евро
ОФИЦИАЛЬНО. Минай продал хавбека в Азербайджан за 100 тысяч евро

Эльдар Кулиев продолжит карьеру в «Зире»

Неуместное миролюбие при Мудрике. Челси сыграл вничью против Вест Хэма
Футбол | 11 февраля 2023, 16:33 38
Неуместное миролюбие при Мудрике. Челси сыграл вничью против Вест Хэма
Неуместное миролюбие при Мудрике. Челси сыграл вничью против Вест Хэма

Третий подряд матч с момента дебюта украинца команда Грэма Поттера не может победить

Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут
Футбол | 11.02.2023, 20:19
Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут
Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут
Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»
Футбол | 11.02.2023, 14:15
Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»
Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»
Первая смена сильнее второй. Динамо с хет-триком Караваева обыграло Силекс
Футбол | 11.02.2023, 17:50
Первая смена сильнее второй. Динамо с хет-триком Караваева обыграло Силекс
Первая смена сильнее второй. Динамо с хет-триком Караваева обыграло Силекс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Россия выпустила 71 ракету, 2 из них залетели на территорию Румынии
Россия выпустила 71 ракету, 2 из них залетели на территорию Румынии
10.02.2023, 14:09 5
Война
ЧМ-2023 по биатлону. Стал известен состав Украины на женский спринт
ЧМ-2023 по биатлону. Стал известен состав Украины на женский спринт
09.02.2023, 17:35 1
Биатлон
Выхрист встретится с непобежденным кубинцем. Будет интересно и опасно
Выхрист встретится с непобежденным кубинцем. Будет интересно и опасно
11.02.2023, 08:58 3
Бокс
Цена – 500 млн долларов. В Германии спустили на воду новую яхту Ахметова
Цена – 500 млн долларов. В Германии спустили на воду новую яхту Ахметова
10.02.2023, 19:18 39
Футбол
Артем Беседин дебютировал за Омонию, Роман Безус получил травму
Артем Беседин дебютировал за Омонию, Роман Безус получил травму
10.02.2023, 22:30 6
Футбол
Признали свой косяк. В УЕФА лишили рашистов очков в таблице коэффициентов
Признали свой косяк. В УЕФА лишили рашистов очков в таблице коэффициентов
09.02.2023, 17:23 24
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
10.02.2023, 16:50 15
Биатлон
Доверия больше нет? Руководство Реала определилось с заменой Анчелотти
Доверия больше нет? Руководство Реала определилось с заменой Анчелотти
09.02.2023, 21:21 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности