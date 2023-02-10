Реал Мадрид

11 февраля в Рабате (Марокко) на стадионе «Принц Мулай Абделлах» под «присмотром» английского рефери Энтони Тейлора состоится финальный поединок клубного чемпионата мира. В нем сыграют действующий обладатель Лиги чемпионов УЕФА – «Реал» и лучшая команда Азии минувшего сезона – саудовский «Аль-Хиляль».

Реал

«Сливочные», начавшие свой путь к главному поединку КЧМ сразу с полуфинала, прогнозировано одолели египетский «Аль-Ахли» – 4:1. Хотя, если судить не столько по итоговому счету, сколько по самой игре, нельзя сказать, что подопечным Анчелотти победа далась так уж и легко.

Минимальный счет (2:1) в пользу «Мадрида» продержался до последних мгновений второго тайма. И лишь в компенсированное время испанцы сумели по-настоящему продемонстрировать свой класс и дожать мотивированного соперника.

Опять-таки, если говорить по большому счету, то даже в этом поединке, крупно выигранном мадридцами, их игровые проблемы никуда не девались. Особенно в защите, где провалы были видны невооруженным взглядом. Спасибо нашему Лунину, который «подчищал» партнеров на последнем рубеже. В активе Андрея – четыре сейва, причем три из них – с пределов штрафной площади. Украинский кипер «сливочных» за игру против чемпиона Египта получил высокую оценку (четвертую в команде – после Вальверде, Родриго и Аррибаса).

После уверенного перфоманса Лунина в полуфинале, Анчелотти предстоит сделать непростой выбор относительно вратарской позиции: либо и дальше оставить пост номер один на откуп Андрею, либо же вернуть в основу Куртуа, который уже оклемался от травмы и прилетел в Марокко.

Рискнем предположить, что главный тренер «Реала» сделает свой выбор в пользу украинца. Хотя бы с точки зрения элементарной логики: дабы поберечь бельгийца на более важные поединки. В частности, игру Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Вместе с Куртуа прибыли в команду еще двое футболистов, залечивших свои травмы – Бензема и Милитао, которые могут сыграть в финале КЧМ.

Аль-Хиляль

В отличие от победителя европейской Лиги чемпионов, триумфатор Лиги чемпионов Азии свой путь к главному поединку турнира начал со второго раунда.

В матче против марокканского «Видада» чемпионы Саудовской Аравии одержали волевую победу. До конца второго тайма «Аль-Хиляль» уступал 0:1, однако благодаря реализованному пенальти уже в компенсированное время, саудовцы перевели игру в овертайм.

Там забить никому из оппонентов не удалось, и победитель противостояния определился в серии пенальти. В «лотерее» футболисты «Аль-Хиляля» оказались точнее.

В полуфинале команду из Эр-Рияда ожидал «Фламенго». Несмотря на явный статус фаворита, подтвердить его на деле бразильскому коллективу не удалось.

Уже в дебюте игры аравийцы открыли счет с пенальти. Но не прошло и пятнадцати минут, как «Фламенго» восстановил равновесие. Далее игра проходила под контролем латиноамериканцев, но их подвел Жерсон, привезший своей команде пенальти, а себе – красную карточку.

«Аль-Хиляль» снова вышел вперед после удара с «точки». А когда на 70-й минуте аравийцы забили третий гол, стало понятно, что «Фламенго» проиграет. Так и случилось, хотя под самый занавес игры бразильцы и отквитали один мяч.

Прогноз

Как и на полуфинальный поединок – против «Аль-Ахли», так и на финальную встречу – против «Аль-Хиляля» чемпион Испании и чемпион Европы будет считаться неоспоримым фаворитом. Спорить с данной аксиомой вряд ли уместно, ибо и с точки зрения опыта (мадридцы уже пятый раз сыграют в финале КЧМ, тогда как их соперник – впервые), и тем более мастерства «Реал» смотрится предпочтительнее своего соперника.

Нужно учитывать и то обстоятельство, что «Мадрид» сейчас явно не на «гребне волны», а скорее под огнем критики из-за неудач на внутренней арене. Так что в такой ситуации проиграть финал клубного чемпионата мира для «сливочных» – оказаться всеобщим посмешищем. Вряд ли подобная оказия входит в планы Карло Анчелотти, под которым уже начало шататься тренерское кресло.

Вместе с тем, обязательно нужно учитывать и фактор «Аль-Хиляля». Тренерское кресло под аргентинским специалистом Рамоном Диасом не шатается. Скорее наоборот. Саудовцы уже сотворили сенсацию, обыграв в полуфинале великий «Фламенго», и на матч против «Мадрида» точно выйдут мотивированными и без лишнего мандража. И свой гол они наверняка забьют.

Кстати, можно вспомнить и тот факт, что составленная практически полностью из игроков «Аль-Хиляля» сборная Саудовской Аравии на недавнем чемпионате мира в Катара в стартовом поединке обыграла сборную Аргентины – будущего триумфатора Мундиаля.

То есть, недооценивать команду из столицы Саудовской Аравии нельзя в любом случае. Но, опять-таки, опыт и мастерство «Реала» должны принести ему пятый трофей клубного чемпионата мира.

Ориентировочные составы:

«Реал»: Лунин, Камавинга, Рюдигер, Алаба, Начо, Тчуамени, Вальверде, Кроос, Модрич, Винисиус, Бензема

«Аль-Хиляль»: Аль-Маюф, Абдулхамид, Су, Аль-Булайхи, Х. Аль-Давсари, Карильо, Куэльяр, С. Аль-Давсари, Марега, Вьетто, Майкл.

11 февраля, суббота