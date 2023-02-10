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Клубный чемпионат мира
Реал Мадрид
11.02.2023 21:00 - : -
Аль-Хиляль
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Испания
10 февраля 2023, 12:20 | Обновлено 10 февраля 2023, 12:21
184
0

Реал – Аль-Хиляль. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финального поединка Клубного чемпионата мира

10 февраля 2023, 12:20 | Обновлено 10 февраля 2023, 12:21
184
0
Реал – Аль-Хиляль. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 11 февраля, состоится финальный поединок Клубного чемпионата мира, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Матч пройдет в Рабате (Марокко) на стадионе «Принц Мула Абдулла», стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Саудовский клуб начал борьбу за трофей со второго раунда. Сначала «Аль-Хиляль» в серии пенальти вырвал победу у марокканского «Видада» (основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1), а затем обыграл бразильский «Фламенго» (3:2). «Галактикос» в полуфинале КЧМ разгромили египетский «Аль-Ахли» со счетом 4:1. Ворота мадридского клуба защищал украинец Андрей Лунин, который провел уверенную игру и запомнился двумя эффектными сэйвами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Аль-Хиляль», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Реал Мадрид текстовая трансляция клубный чемпионат мира по футболу Андрей Лунин Аль-Хиляль
Источник Sport.ua
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