Реал Мадрид

В субботу, 11 февраля, состоится финальный поединок Клубного чемпионата мира, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Матч пройдет в Рабате (Марокко) на стадионе «Принц Мула Абдулла», стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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Саудовский клуб начал борьбу за трофей со второго раунда. Сначала «Аль-Хиляль» в серии пенальти вырвал победу у марокканского «Видада» (основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1), а затем обыграл бразильский «Фламенго» (3:2). «Галактикос» в полуфинале КЧМ разгромили египетский «Аль-Ахли» со счетом 4:1. Ворота мадридского клуба защищал украинец Андрей Лунин, который провел уверенную игру и запомнился двумя эффектными сэйвами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Аль-Хиляль», за которой можно следить в украинской версии сайта.