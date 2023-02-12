Карло АНЧЕЛОТТИ: «Игра получилась хорошей, мы счастливы»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от победы подопечных в финале клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» (5:3).

«Мы счастливы. «Реал» стал чемпионом мира в восьмой раз.

Игра получилась хорошей, атакующие футболисты проявили мастерство. Винисиус, Бензема и Вальверде сыграли очень хорошо, показали свои навыки и качества», – признался Анчелотти.