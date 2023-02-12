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Клубный чемпионат мира
Реал Мадрид
11.02.2023, FT 5 : 3
Аль-Хиляль
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Клубный чемпионат мира
12 февраля 2023, 08:15 | Обновлено 12 февраля 2023, 08:20
463
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Игра получилась хорошей, мы счастливы»

Итальянский специалист – о победе «Реала» в клубном чемпионате мира

12 февраля 2023, 08:15 | Обновлено 12 февраля 2023, 08:20
463
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Игра получилась хорошей, мы счастливы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от победы подопечных в финале клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» (5:3).

«Мы счастливы. «Реал» стал чемпионом мира в восьмой раз.

Игра получилась хорошей, атакующие футболисты проявили мастерство. Винисиус, Бензема и Вальверде сыграли очень хорошо, показали свои навыки и качества», – признался Анчелотти.

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Карло Анчелотти клубный чемпионат мира по футболу Реал Мадрид Аль-Хиляль
Источник AS
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