Реал Мадрид

11 февраля в Рабате (Марокко) состоялся финальный поединок клубного чемпионата мира, в котором испанский «Реал» обыграл саудовский «Аль-Хиляль» (5:3).

Зрители увидели за матч 8 забитых мячей. У победителей дубли оформили Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде, также голом отличился Карим Бензема.

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе галактикоса и провел в воротах всю игру. Хоть и пропустил 3 мяча, но завоевал трофей!

Клубный чемпионат мира

Финал, 11 февраля, Рабат (Марокко)

Реал (Испания) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 5:3

Голы: Винисиус, 13, 69, Вальверде, 18, 58, Бензема, 54 – Марега, 26, Виетто, 63, 79.

Видеообзор матча