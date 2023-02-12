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  4. Реал – Аль-Хиляль – 5:3. Лунин выиграл клубный ЧМ. Видео голов, обзор матча
Клубный чемпионат мира
Реал Мадрид
11.02.2023, FT 5 : 3
Аль-Хиляль
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Клубный чемпионат мира
12 февраля 2023, 00:59 | Обновлено 12 февраля 2023, 01:04
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Реал – Аль-Хиляль – 5:3. Лунин выиграл клубный ЧМ. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор финального матча КЧМ, сыгранного 11 февраля в Марокко

12 февраля 2023, 00:59 | Обновлено 12 февраля 2023, 01:04
190
0
Реал – Аль-Хиляль – 5:3. Лунин выиграл клубный ЧМ. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля в Рабате (Марокко) состоялся финальный поединок клубного чемпионата мира, в котором испанский «Реал» обыграл саудовский «Аль-Хиляль» (5:3).

Зрители увидели за матч 8 забитых мячей. У победителей дубли оформили Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде, также голом отличился Карим Бензема.

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе галактикоса и провел в воротах всю игру. Хоть и пропустил 3 мяча, но завоевал трофей!

Клубный чемпионат мира

Финал, 11 февраля, Рабат (Марокко)

Реал (Испания) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 5:3

Голы: Винисиус, 13, 69, Вальверде, 18, 58, Бензема, 54 – Марега, 26, Виетто, 63, 79.

Видеообзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Лусиано Виетто (Аль-Хиляль).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Лусиано Виетто (Аль-Хиляль).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Марега (Аль-Хиляль).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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