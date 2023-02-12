Реал Мадрид

Реал – Аль-Хиляль – 5:3. Лунин выиграл клубный ЧМ. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор финального матча КЧМ, сыгранного 11 февраля в Марокко
11 февраля в Рабате (Марокко) состоялся финальный поединок клубного чемпионата мира, в котором испанский «Реал» обыграл саудовский «Аль-Хиляль» (5:3).
Зрители увидели за матч 8 забитых мячей. У победителей дубли оформили Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде, также голом отличился Карим Бензема.
Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе галактикоса и провел в воротах всю игру. Хоть и пропустил 3 мяча, но завоевал трофей!
Клубный чемпионат мира
Финал, 11 февраля, Рабат (Марокко)
Реал (Испания) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 5:3
Голы: Винисиус, 13, 69, Вальверде, 18, 58, Бензема, 54 – Марега, 26, Виетто, 63, 79.
Видеообзор матча
События матча
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