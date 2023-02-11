Атака не замечала оборону. Реал с Луниным выиграл Клубный чемпионат мира

Аравийцы активно начали встречу, но «галактикос» моментально на это отреагировали и обступили штрафную номинальных гостей. И первое взятие ворот «Аль-Хиляля» не заставило себя долго ждать. В результате быстрой комбинации Винисиус вышел один на один с голкипером и нанес точный удар. Но на этом неприятности аравийцев не закончились. Вальверде подкараулил свой шанс в штрафной и с лёта пробил Аль-Маюфа, который сыграл неуверенно.

«Галактикос» продолжали активно атаковать, но неожиданно пропустили результативную атаку соперников. Марега вышел один на один с Луниным и нанес удар, на который не сумел среагировать украинец.

В дальнейшем темп игры несколько упал. «Сливочные» больше контролировали мяч, но натыкались на оборонительные редуты аравийцев.

А вскоре после перерыва интрига в матче практически исчезла, ведь «галактикос» забили еще два гола в ворота «Аль-Хиляля». Сначала Винисиус вырезал мяч на Бензема, который расстрелял ворота, а затем Вальверде замкнул прострел Карвахаля. Аравийцы не смирились с таким развитием событий и снова огорчили Лунина вышел на поле в день своего дня рождения. На этот раз выход один на один с украинским голкипером техничным ударом завершил Вьетто.

Еще через несколько минут после прохода Себальоса мяч обводящим ударом отправил в угол ворот Винисиус. И снова аравийцы сократили отставание в счете. После потери мяча мадридцами Майкл ворвался в штрафную и прострелил на Вьетто, которому дали развернуться и нанести удар. Через несколько мгновений едва не забил гол в ворота «Реала» Марега, из хорошей позиции пробивший неудачно.

Таким образом, «Реал» одержал убедительную победу, хоть к обороне «галактикос» возникло немало вопросов. Не выручил Лунин (особенно, в эпизоде с первым голом «Аль-Хиляля»). Тем не менее, команда Карло Анчелотти выиграла Клубный чемпионат мира. Этот трофей стал для Королевского клуба 100-м (!) в его истории.

Getty Images/Global Images Ukraine

Клубный чемпионат мира. Финал.

«Реал» – «Аль-Хиляль» – 5:3

Винисиус (13, 69), Вальверде (18, 58), Бензема (54) – Марига (26), Вьетто (64, 79)

«Реал»: Лунин, Карвахаль (Вальехо, 80), Рюдигер, Алаба, Камавинга, Модрич (Асенсио, 74), Тчуамэни (Себальос, 62), Кроос (Начо, 74), Вальверде, Бензема (Родриго, 62)

«Аль-Хиляль»: Аль-Маюф, Абдулхамид, Чан Хюн Су, Аль-Булайхи, Халифа Аль-Давсари, Канно, Куэльяр, Каррильо (Майкл, 75), Салем Аль-Давсари (Нассер Аль-Давсари, 75), Вьетто (Аль-Хамдан, 86), Марега (Игало, 86)

Арбитр: Энтони Тэйлор (Англия)

Стадион «Принц Мула Абдулла» (Рабат, Марокко)

РЕАЛ – АЛЬ-ХИЛЯЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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