Наставник Зинченко – вне конкуренции. Назван лучший тренер января в АПЛ
Главный тренер лондонского «Арсенала» получил признание
Испанский специалист Микель Артета, который возглавляет лондонский «Арсенал», признан лучшим тренером января в английской Премьер-лиге.
Лондонский «Арсенал», за который выступает украинец Александр Зинченко, в январе провел три матча в АПЛ, одержал в них 2 победы и один раз сыграл вничью. Ко всему, на старте возобновления чемпионата Англии «канониры» отметились победами над «Вест Хэмом» (3:1) и «Брайтоном» (4:2). Эти матчи состоялись в канун Нового года. А в середине января «Арсенал» добился побед над «Тоттенхэмом» (2:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:2).
Нынешнее признание Артеты уже третье для него в текущем сезоне. Ранее он становился лучшим тренером месяца в АПЛ по итогам августа и ноября/декабря.
Mikel has been named Premier League Manager of the Month for the third time this season 🥇— Arsenal (@Arsenal) February 3, 2023
Congratulations to the boss and his staff ❤️
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хаверца назвали лидером команды
Евгений Гальчук надеется, что ему удастся продолжить карьеру футболиста