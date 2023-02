Наставник Зинченко – вне конкуренции. Назван лучший тренер января в АПЛ

Испанский специалист Микель Артета, который возглавляет лондонский «Арсенал», признан лучшим тренером января в английской Премьер-лиге.

Лондонский «Арсенал», за который выступает украинец Александр Зинченко, в январе провел три матча в АПЛ, одержал в них 2 победы и один раз сыграл вничью. Ко всему, на старте возобновления чемпионата Англии «канониры» отметились победами над «Вест Хэмом» (3:1) и «Брайтоном» (4:2). Эти матчи состоялись в канун Нового года. А в середине января «Арсенал» добился побед над «Тоттенхэмом» (2:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:2).

Нынешнее признание Артеты уже третье для него в текущем сезоне. Ранее он становился лучшим тренером месяца в АПЛ по итогам августа и ноября/декабря.

Mikel has been named Premier League Manager of the Month for the third time this season 🥇



Congratulations to the boss and his staff ❤️