Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наставник Зинченко – вне конкуренции. Назван лучший тренер января в АПЛ
Англия
03 февраля 2023, 14:17 | Обновлено 03 февраля 2023, 14:30
433
0

Наставник Зинченко – вне конкуренции. Назван лучший тренер января в АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» получил признание

03 февраля 2023, 14:17 | Обновлено 03 февраля 2023, 14:30
433
0
Наставник Зинченко – вне конкуренции. Назван лучший тренер января в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Испанский специалист Микель Артета, который возглавляет лондонский «Арсенал», признан лучшим тренером января в английской Премьер-лиге.

Лондонский «Арсенал», за который выступает украинец Александр Зинченко, в январе провел три матча в АПЛ, одержал в них 2 победы и один раз сыграл вничью. Ко всему, на старте возобновления чемпионата Англии «канониры» отметились победами над «Вест Хэмом» (3:1) и «Брайтоном» (4:2). Эти матчи состоялись в канун Нового года. А в середине января «Арсенал» добился побед над «Тоттенхэмом» (2:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:2).

Нынешнее признание Артеты уже третье для него в текущем сезоне. Ранее он становился лучшим тренером месяца в АПЛ по итогам августа и ноября/декабря.

По теме:
Габриэл МАРТИНЕЛЛИ: «Хочу заставить болельщиков Арсенала гордиться мной»
Микель АРТЕТА: «Очень рады, что Мартинелли продлил контракт»
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с Мартинелли
Микель Артета Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал Лондон
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вместе с Мудриком. Назван сильнейший старт Челси после зимних трансферов
Футбол | 02 февраля 2023, 18:30 1
Вместе с Мудриком. Назван сильнейший старт Челси после зимних трансферов
Вместе с Мудриком. Назван сильнейший старт Челси после зимних трансферов

Хаверца назвали лидером команды

Экс-вратарь Шахтера и Мариуполя живет в лагере беженцев в Бельгии
Футбол | 02 февраля 2023, 22:09 4
Экс-вратарь Шахтера и Мариуполя живет в лагере беженцев в Бельгии
Экс-вратарь Шахтера и Мариуполя живет в лагере беженцев в Бельгии

Евгений Гальчук надеется, что ему удастся продолжить карьеру футболиста

А сестра – в Милане. Французский легионер Металлиста останется в Украине
Футбол | 03.02.2023, 10:52
А сестра – в Милане. Французский легионер Металлиста останется в Украине
А сестра – в Милане. Французский легионер Металлиста останется в Украине
Скандал в Греции. Требуют заменить судью – пасынка экс-менеджера Шахтера
Футбол | 03.02.2023, 07:51
Скандал в Греции. Требуют заменить судью – пасынка экс-менеджера Шахтера
Скандал в Греции. Требуют заменить судью – пасынка экс-менеджера Шахтера
Ярмоленко уедет из ОАЭ, штаб сборной Реброва, первая тренировка Забарного
Футбол | 03.02.2023, 08:15
Ярмоленко уедет из ОАЭ, штаб сборной Реброва, первая тренировка Забарного
Ярмоленко уедет из ОАЭ, штаб сборной Реброва, первая тренировка Забарного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Люди услышат про Украину! Первое интервью Забарного в Борнмуте
ВИДЕО. Люди услышат про Украину! Первое интервью Забарного в Борнмуте
01.02.2023, 22:12 4
Футбол
ГОРДОН: «Поворознюк будет сидеть. Эта свинья еще так хрюкает интересно»
ГОРДОН: «Поворознюк будет сидеть. Эта свинья еще так хрюкает интересно»
01.02.2023, 09:30 13
Футбол
Скоро в Украину. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн
Скоро в Украину. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн
02.02.2023, 19:06 21
Футбол
Дороже Мудрика. Челси совершил очередное громкое подписание
Дороже Мудрика. Челси совершил очередное громкое подписание
01.02.2023, 08:23 8
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Всех увольняют, кроме Гвардиолы»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Всех увольняют, кроме Гвардиолы»
02.02.2023, 11:42 4
Футбол
Иван КРУЛЬКО: «Только Президент может лишать украинского гражданства»
Иван КРУЛЬКО: «Только Президент может лишать украинского гражданства»
02.02.2023, 03:03 8
Биатлон
Названа вероятная дата проведения боя Усик – Фьюри
Названа вероятная дата проведения боя Усик – Фьюри
02.02.2023, 09:41 11
Бокс
Повесила баранку. Цуренко обыграла россиянку на турнире в Таиланде
Повесила баранку. Цуренко обыграла россиянку на турнире в Таиланде
01.02.2023, 19:15 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности