Микель АРТЕТА: «Очень рады, что Мартинелли продлил контракт»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал продление контракта с 21-летним бразильским нападающим Габриэлем Мартинелли.

«Мы очень рады, что Мартинелли продлил с нами контракт. Габриэл до сих пор очень молод, поэтому в будущем мы ожидаем от него большего. Мы рады, что он будет с нами в ближайшие годы. Нам не терпится продолжить развивать его невероятный талант», - сказал Артета.

В нынешнем сезоне Габриэл поучаствовал в 19 матчах Премьер-лиги, в которых забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.