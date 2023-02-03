Микель АРТЕТА: «Очень рады, что Мартинелли продлил контракт»
Наставник «Арсенала» – о продлении контракта с 21-летним бразильцем
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал продление контракта с 21-летним бразильским нападающим Габриэлем Мартинелли.
«Мы очень рады, что Мартинелли продлил с нами контракт. Габриэл до сих пор очень молод, поэтому в будущем мы ожидаем от него большего. Мы рады, что он будет с нами в ближайшие годы. Нам не терпится продолжить развивать его невероятный талант», - сказал Артета.
В нынешнем сезоне Габриэл поучаствовал в 19 матчах Премьер-лиги, в которых забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.
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