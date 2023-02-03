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Англия
03 февраля 2023, 13:02 | Обновлено 03 февраля 2023, 13:26
215
0

Микель АРТЕТА: «Очень рады, что Мартинелли продлил контракт»

Наставник «Арсенала» – о продлении контракта с 21-летним бразильцем

03 февраля 2023, 13:02 | Обновлено 03 февраля 2023, 13:26
215
0
Микель АРТЕТА: «Очень рады, что Мартинелли продлил контракт»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал продление контракта с 21-летним бразильским нападающим Габриэлем Мартинелли.

«Мы очень рады, что Мартинелли продлил с нами контракт. Габриэл до сих пор очень молод, поэтому в будущем мы ожидаем от него большего. Мы рады, что он будет с нами в ближайшие годы. Нам не терпится продолжить развивать его невероятный талант», - сказал Артета.

В нынешнем сезоне Габриэл поучаствовал в 19 матчах Премьер-лиги, в которых забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.

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ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с Мартинелли
Микель Артета Габриэл Мартинелли продление контракта Арсенал Лондон
Источник ФК Арсенал Лондон
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