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Англия
03 февраля 2023, 12:19 | Обновлено 03 февраля 2023, 12:22
134
1

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с Мартинелли

21-летний бразилец подписал новое соглашение с «канонирами»

03 февраля 2023, 12:19 | Обновлено 03 февраля 2023, 12:22
134
1
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с Мартинелли
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Мартинелли

21-летний бразильский нападающий Габриэл Мартинелли подписал новый контракт с лондонским «Арсеналом».

«Канониры» называют контракт долгосрочным, но не разглашают детали. Предыдущий договор футболиста истекал в июне следующего года.

Ранее сообщалось, что стороны заключили соглашение до 2027 года.

В нынешнем сезоне Габриэл поучаствовал в 19 матчах Премьер-лиги, в которых забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.

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Источник ФК Арсенал Лондон
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romanchik.8409
Не получили Мудринелли и продлили Мартинелли
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