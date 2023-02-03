ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с Мартинелли

21-летний бразильский нападающий Габриэл Мартинелли подписал новый контракт с лондонским «Арсеналом».

«Канониры» называют контракт долгосрочным, но не разглашают детали. Предыдущий договор футболиста истекал в июне следующего года.

Ранее сообщалось, что стороны заключили соглашение до 2027 года.

В нынешнем сезоне Габриэл поучаствовал в 19 матчах Премьер-лиги, в которых забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.