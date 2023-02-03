Англия03 февраля 2023, 12:19 | Обновлено 03 февраля 2023, 12:22
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ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с Мартинелли
21-летний бразилец подписал новое соглашение с «канонирами»
03 февраля 2023, 12:19 | Обновлено 03 февраля 2023, 12:22
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21-летний бразильский нападающий Габриэл Мартинелли подписал новый контракт с лондонским «Арсеналом».
«Канониры» называют контракт долгосрочным, но не разглашают детали. Предыдущий договор футболиста истекал в июне следующего года.
Ранее сообщалось, что стороны заключили соглашение до 2027 года.
В нынешнем сезоне Габриэл поучаствовал в 19 матчах Премьер-лиги, в которых забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.
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