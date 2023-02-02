Англия02 февраля 2023, 23:18 | Обновлено 02 февраля 2023, 23:19
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Арсенал подписал новый контракт с Мартинелли
Новое соглашение рассчитано до 2027 года
02 февраля 2023, 23:18 | Обновлено 02 февраля 2023, 23:19
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21-летний бразильский нападающий Габриэл Мартинелли подписал новый контракт с лондонским «Арсеналом».
Отмечается, что стороны заключили соглашение до 2027 года. Действующий контракт футболиста истекает в июне следующего года.
В нынешнем сезоне Габриэл поучаствовал в 19 матчах Премьер-лиги, в которых забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.
Напомним, недавно «Арсенал» пристроил бельгийца, подававшего большие надежды.
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