Арсенал подписал новый контракт с Мартинелли

21-летний бразильский нападающий Габриэл Мартинелли подписал новый контракт с лондонским «Арсеналом».

Отмечается, что стороны заключили соглашение до 2027 года. Действующий контракт футболиста истекает в июне следующего года.

В нынешнем сезоне Габриэл поучаствовал в 19 матчах Премьер-лиги, в которых забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Напомним, недавно «Арсенал» пристроил бельгийца, подававшего большие надежды.