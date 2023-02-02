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Англия
02 февраля 2023, 23:18 | Обновлено 02 февраля 2023, 23:19
280
0

Арсенал подписал новый контракт с Мартинелли

Новое соглашение рассчитано до 2027 года

02 февраля 2023, 23:18 | Обновлено 02 февраля 2023, 23:19
280
0
Арсенал подписал новый контракт с Мартинелли
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Мартинелли

21-летний бразильский нападающий Габриэл Мартинелли подписал новый контракт с лондонским «Арсеналом».

Отмечается, что стороны заключили соглашение до 2027 года. Действующий контракт футболиста истекает в июне следующего года.

В нынешнем сезоне Габриэл поучаствовал в 19 матчах Премьер-лиги, в которых забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Напомним, недавно «Арсенал» пристроил бельгийца, подававшего большие надежды.

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Источник The Athletic
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