Арсенал пристроил бельгийца, подававшего большие надежды

Лондонский клуб «Кристал Пэлас» объявил о переходе бельгийского полузащитника Альберта Самби Локонги. «Орлы» арендовали игрока у «Арсенала» Лондон до конца текущего сезона.

«Канониры» купили бельгийца у «Андерлехта» летом 2021 года за 17,5 млн евро. Локонга считался не абы каким талантом, но пока авансы не оправдал.

Локонга провел за «Арсенал» в общей сложности 38 матчей, результативными действиями не отмечался.