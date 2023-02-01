Англия01 февраля 2023, 09:28 | Обновлено 01 февраля 2023, 09:43
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Арсенал пристроил бельгийца, подававшего большие надежды
Новая команда у Альберта Самби Локонги
01 февраля 2023, 09:28 | Обновлено 01 февраля 2023, 09:43
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Лондонский клуб «Кристал Пэлас» объявил о переходе бельгийского полузащитника Альберта Самби Локонги. «Орлы» арендовали игрока у «Арсенала» Лондон до конца текущего сезона.
«Канониры» купили бельгийца у «Андерлехта» летом 2021 года за 17,5 млн евро. Локонга считался не абы каким талантом, но пока авансы не оправдал.
Локонга провел за «Арсенал» в общей сложности 38 матчей, результативными действиями не отмечался.
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