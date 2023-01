ОФИЦИАЛЬНО. Аякс уволил главного тренера. Он повторил антирекорд

Нидерландский футбольный клуб «Аякс» объявил об увольнении главного тренера команды Альфреда Схредера.

Об отставке наставника сообщили после ничьей с «Волендамом» в 18-м туре Эредивизи. Амстердамцы не побеждают в национальном чемпионате на протяжении 7 игр. Такого стрика без побед не было с 1965 года. Это повторение их худшей серии.

Схредер возглавил «Аякс» после перехода Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Контракт с нидерландским специалистом был рассчитан до июня 2024 года.

Ajax evenaart zijn slechtste serie ooit in de Eredivisie met 7 duels zonder zege. Gebeurde voor het laatst in 1965. Met de magische 34 punten is Ajax normaal gesproken wel zeker van lijfsbehoud.