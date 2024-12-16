Чемпионат Нидерландов. Сенсационное фиаско ПСВ, Аякс и Фейернорд взяли верх
Прошел 15-й тур чемпионата Нидерландов по футболу
С 13 по 15 декабря прошли матчи 16-го тура чемпионата Нидерландов.
Лидер первенства ПСВ неожиданно потерял пункты в матче с «Херенвеном». Команда на выезде уступила со счетом 0:1.
«Фейеноорд» на собственном поле не испытал проблем в игре против «Хераклеса». Финальный счёт встречи 5:2.
Также уверенно переиграл оппонента «Аякс», обыгравший «Алмере Сити» – 3:0.
Чемпионат Нидерландов. 16-й тур, 13-15 декабря
13.12. 21:00 «Зволле» – «Виллем ІІ» – 0:1
14.12. 19:45 «Херенвен» – ПСВ – 1:0
14.12. 21:00 «Фортуна» Ситтард – «Валвейк» – 3:2
14.12. 22:00 «Фейеноорд» – «Хераклес» – 5:2
15.12. 13:15 «Утрехт» – «Гоу Эхед Иглс» – 3:3
15.12. 15:30 «Неймаген» – «Спарта» Роттердам – 1:1
15.12. 15:30 «Твенте» – «Гронинген» – 2:0
15.12. 17:45 «Аякс» – «Алмере Сити» – 3:0
15.12. 21:00 «НАК Бреда» – АЗ Алкмар – 1:2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|16
|14
|0
|2
|56 - 13
|42
|2
|Аякс
|16
|11
|3
|2
|35 - 16
|36
|3
|Утрехт
|16
|11
|3
|2
|32 - 23
|36
|4
|Фейеноорд
|16
|10
|5
|1
|40 - 18
|35
|5
|Твенте
|16
|9
|4
|3
|32 - 20
|31
|6
|АЗ Алкмаар
|16
|9
|2
|5
|30 - 17
|29
|7
|Гоу Эхед Иглс
|16
|6
|4
|6
|28 - 26
|22
|8
|Фортуна Ситтард
|16
|6
|4
|6
|20 - 23
|22
|9
|НАК Бреда
|16
|7
|1
|8
|18 - 25
|22
|10
|Херенвен
|16
|6
|3
|7
|17 - 28
|21
|11
|Виллем-II
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|12
|НЕК Неймеген
|16
|5
|2
|9
|22 - 20
|17
|13
|Зволле
|16
|4
|4
|8
|15 - 25
|16
|14
|Гронинген
|16
|4
|4
|8
|14 - 26
|16
|15
|Хераклес
|16
|3
|5
|8
|18 - 33
|14
|16
|Спарта Роттердам
|16
|2
|6
|8
|14 - 24
|12
|17
|РКК Валвейк
|16
|1
|3
|12
|17 - 40
|6
|18
|Алмере Сити
|16
|1
|3
|12
|7 - 37
|6
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