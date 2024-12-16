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  4. Чемпионат Нидерландов. Сенсационное фиаско ПСВ, Аякс и Фейернорд взяли верх
Бельгия
16 декабря 2024, 02:40 |
29
0

Чемпионат Нидерландов. Сенсационное фиаско ПСВ, Аякс и Фейернорд взяли верх

Прошел 15-й тур чемпионата Нидерландов по футболу

16 декабря 2024, 02:40 |
29
0
Чемпионат Нидерландов. Сенсационное фиаско ПСВ, Аякс и Фейернорд взяли верх
Getty Images/Global Images Ukraine

С 13 по 15 декабря прошли матчи 16-го тура чемпионата Нидерландов.

Лидер первенства ПСВ неожиданно потерял пункты в матче с «Херенвеном». Команда на выезде уступила со счетом 0:1.

«Фейеноорд» на собственном поле не испытал проблем в игре против «Хераклеса». Финальный счёт встречи 5:2.

Также уверенно переиграл оппонента «Аякс», обыгравший «Алмере Сити» – 3:0.

Чемпионат Нидерландов. 16-й тур, 13-15 декабря

13.12. 21:00 «Зволле» – «Виллем ІІ» – 0:1
14.12. 19:45 «Херенвен» – ПСВ – 1:0
14.12. 21:00 «Фортуна» Ситтард – «Валвейк» – 3:2
14.12. 22:00 «Фейеноорд» – «Хераклес» – 5:2
15.12. 13:15 «Утрехт» – «Гоу Эхед Иглс» – 3:3
15.12. 15:30 «Неймаген» – «Спарта» Роттердам – 1:1
15.12. 15:30 «Твенте» – «Гронинген» – 2:0
15.12. 17:45 «Аякс» – «Алмере Сити» – 3:0
15.12. 21:00 «НАК Бреда» – АЗ Алкмар – 1:2

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 16 14 0 2 56 - 13 42
2 Аякс 16 11 3 2 35 - 16 36
3 Утрехт 16 11 3 2 32 - 23 36
4 Фейеноорд 16 10 5 1 40 - 18 35
5 Твенте 16 9 4 3 32 - 20 31
6 АЗ Алкмаар 16 9 2 5 30 - 17 29
7 Гоу Эхед Иглс 16 6 4 6 28 - 26 22
8 Фортуна Ситтард 16 6 4 6 20 - 23 22
9 НАК Бреда 16 7 1 8 18 - 25 22
10 Херенвен 16 6 3 7 17 - 28 21
11 Виллем-II 16 5 4 7 17 - 18 19
12 НЕК Неймеген 16 5 2 9 22 - 20 17
13 Зволле 16 4 4 8 15 - 25 16
14 Гронинген 16 4 4 8 14 - 26 16
15 Хераклес 16 3 5 8 18 - 33 14
16 Спарта Роттердам 16 2 6 8 14 - 24 12
17 РКК Валвейк 16 1 3 12 17 - 40 6
18 Алмере Сити 16 1 3 12 7 - 37 6
Полная таблица

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Твенте Гронинген Херенвен НЕК Неймеген АЗ Алкмаар Утрехт Хераклес Алмере Сити Спарта Роттердам Аякс Зволле чемпионат Нидерландов по футболу Виллем II Фейеноорд НАК Бреда ПСВ Гоу Эхед Иглс Фортуна Ситтард Валвейк
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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