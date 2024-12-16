Чемпионат Нидерландов. Сенсационное фиаско ПСВ, Аякс и Фейернорд взяли верх

С 13 по 15 декабря прошли матчи 16-го тура чемпионата Нидерландов.

Лидер первенства ПСВ неожиданно потерял пункты в матче с «Херенвеном». Команда на выезде уступила со счетом 0:1.

«Фейеноорд» на собственном поле не испытал проблем в игре против «Хераклеса». Финальный счёт встречи 5:2.

Также уверенно переиграл оппонента «Аякс», обыгравший «Алмере Сити» – 3:0.

Чемпионат Нидерландов. 16-й тур, 13-15 декабря

13.12. 21:00 «Зволле» – «Виллем ІІ» – 0:1

14.12. 19:45 «Херенвен» – ПСВ – 1:0

14.12. 21:00 «Фортуна» Ситтард – «Валвейк» – 3:2

14.12. 22:00 «Фейеноорд» – «Хераклес» – 5:2

15.12. 13:15 «Утрехт» – «Гоу Эхед Иглс» – 3:3

15.12. 15:30 «Неймаген» – «Спарта» Роттердам – 1:1

15.12. 15:30 «Твенте» – «Гронинген» – 2:0

15.12. 17:45 «Аякс» – «Алмере Сити» – 3:0

15.12. 21:00 «НАК Бреда» – АЗ Алкмар – 1:2

Турнирная таблица