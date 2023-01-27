Нидерланды27 января 2023, 01:23 | Обновлено 27 января 2023, 01:31
54
0
Шесть ничьих подряд. Аякс снова потерял очки и идет лишь 5-м в Эредивизи
Команда из Амстердама в чемпионате Нидерландов не может выиграть с октября
27 января 2023, 01:23 | Обновлено 27 января 2023, 01:31
54
0
26 января в матче 18-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» и «Волендам» сыграли вничью (1:1).
«Аякс» снова потерял очки и идет лишь 5-м в Эредивизи. Это уже 6-я ничья команды подряд.
Клуб из Амстердама в чемпионате Нидерландов не может выиграть с октября.
Чемпионат Нидерландов. 18-й тур, 26 января
Аякс – Волендам – 1:1
Голы: Кудус, 80 – Мирани, 59.
Гронинген – Камбур – 0:1
Гол: ван Кам, 77
Турнирная таблица
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