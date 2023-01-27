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27 января 2023, 01:23 | Обновлено 27 января 2023, 01:31
54
0

Шесть ничьих подряд. Аякс снова потерял очки и идет лишь 5-м в Эредивизи

Команда из Амстердама в чемпионате Нидерландов не может выиграть с октября

27 января 2023, 01:23 | Обновлено 27 января 2023, 01:31
54
0
Шесть ничьих подряд. Аякс снова потерял очки и идет лишь 5-м в Эредивизи
Getty Images/Global Images Ukraine

26 января в матче 18-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» и «Волендам» сыграли вничью (1:1).

«Аякс» снова потерял очки и идет лишь 5-м в Эредивизи. Это уже 6-я ничья команды подряд.

Клуб из Амстердама в чемпионате Нидерландов не может выиграть с октября.

Чемпионат Нидерландов. 18-й тур, 26 января

Аякс – Волендам – 1:1

Голы: Кудус, 80 – Мирани, 59.

Гронинген – Камбур – 0:1

Гол: ван Кам, 77

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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