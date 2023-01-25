26 января на «Йохан Кройфф Арена» пройдет матч 20-го тура чемпионата Нидерландов, в котором «Аякс» встретится с «Волендамом». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Аякс

Клуб не просто имеет заслуженный статус национального футбольного гранда - он доказывал это актуальными успехами. В позапрошлом сезоне получилось вернуть себе чемпионский титул в Голландии, который весной не без проблем, но защитили, обновив рекорд: «золото» было уже 36-м в истории. Но летом ушел и наставник, тен Хаг, и множество игроков. Бюджет при этом в Амстердаме отлично насытили, но при этом состав, конечно же, ослаб. Есть любопытные новички, но при Схройдере лидерство в Эредивизии утратили. В прошлом туре сыграли в достойные 1-1 с «Фейеноордом», в Роттердаме, но в итоге лидер Эредивизии сохранил дистанцию. Да и в Лиге чемпионов «аяксиды» взяли только 3-е место, правда, в группе, где были такие футбольные монстры, как «Ливерпуль» с «Наполи».

Волендам

Команда уникальна, она представляет одноименную деревню, пусть и с населением в 22 тысячи. Не удивительно, что за свою более чем столетнюю историю «другие оранжевые» львиную часть времени проводили за пределами Эредивизии. В том числе и прошлый сезон, но в нем получилось забраться на 2-е место и снова подняться в «вышку». Безусловно, новичок, как всегда, ведет борьбу за выживание там, и не особенно успешную. С другой стороны, длительная пауза позволила прибавить. И подопечные Вима Йонка наконец-то выиграли, причем неоднократно (за весь осенний отрезок был только 1), взяв максимум с «Камбюром» и «Валвейком». Но «Эксельсиору» на выходных уступили 0-2.

Статистика личных встреч

«Аякс» выиграл все 8 крайних поединков, в том числе и в октябре, победив 4-2. При этом в кубке в обоих последних матчах «Волендам» упирался в основное время, уступая только потом.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут реальной борьбы. «Аякс» явно сильнее и докажет это разгромной победой - ставим на то, что в Амстердаме хозяева выиграют при форе «-2,5 голов» с коэффициентом - 1,79 по Parimatch.