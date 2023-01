ВИДЕО. Маррей, переодевайся! Защита греческого Бога. Циципас феерит на АО

Греческий теннисист Стефанос Циципас в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису выиграл невероятный розыгрыш у Карена Хачанова.

Этот поинт Стефанос забрал в восьмом гейме второго сета, что позволило ему выйти на брейк-поинт и вскоре взять подачу Хачанова. Затем Циципас вышел подавать на партию и уверенно сделал это. В итоге сейчас грек обыгрывает представителя рф со счетом 2:0 на пути в финал Australian Open 2023.

Интересно, что в подобном стиле на этом турнире свой розыгрыш взял легендарный Энди Маррей в поединке против Танаси Коккинакиса.

"The most extraordinary point" 🫠@steftsitsipas digs deep and finds a way to win the rally 👏 @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AO2023 • #AusOpen pic.twitter.com/43Q9aEmlQ7