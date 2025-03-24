Лига наций24 марта 2025, 13:39 |
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Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Первый тайм был впечатляющим»
Главный тренер сборной Германии прокомментировал ничью с Италией
24 марта 2025, 13:39 |
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Главный тренер национальной сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал ничью против Италии (3:3, 5:4 по сумме матчей) в ответном матче 1/4 финала Лиги наций:
«Первый тайм был очень впечатляющим - невероятно хорошим, лучшим за время моего пребывания на посту главного тренера сборной Германии. Но бывают моменты, когда ты после этого пропускаешь голы во втором тайме.
Большая разница между таймами заключалась в том, что во втором тайме мы играли почти исключительно назад и через середину поля».
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