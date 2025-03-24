Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Первый тайм был впечатляющим»

Главный тренер национальной сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал ничью против Италии (3:3, 5:4 по сумме матчей) в ответном матче 1/4 финала Лиги наций:

«Первый тайм был очень впечатляющим - невероятно хорошим, лучшим за время моего пребывания на посту главного тренера сборной Германии. Но бывают моменты, когда ты после этого пропускаешь голы во втором тайме.

Большая разница между таймами заключалась в том, что во втором тайме мы играли почти исключительно назад и через середину поля».