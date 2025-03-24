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  4. Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Первый тайм был впечатляющим»
Лига наций
24 марта 2025, 13:39 |
178
0

Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Первый тайм был впечатляющим»

Главный тренер сборной Германии прокомментировал ничью с Италией

24 марта 2025, 13:39 |
178
0
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Первый тайм был впечатляющим»
УЕФА. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер национальной сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал ничью против Италии (3:3, 5:4 по сумме матчей) в ответном матче 1/4 финала Лиги наций:

«Первый тайм был очень впечатляющим - невероятно хорошим, лучшим за время моего пребывания на посту главного тренера сборной Германии. Но бывают моменты, когда ты после этого пропускаешь голы во втором тайме.

Большая разница между таймами заключалась в том, что во втором тайме мы играли почти исключительно назад и через середину поля».

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Юлиан Нагельсманн сборная Италии по футболу сборная Германии по футболу Лига наций Германия - Италия пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
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