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  4. Элина СВИТОЛИНА: «Матч с Игой? Мне нечего терять»
WTA
24 марта 2025, 11:09 |
447
0

Элина СВИТОЛИНА: «Матч с Игой? Мне нечего терять»

Украинка поделилась ожиданиями от игры против титулованной представительницы Польши

24 марта 2025, 11:09 |
447
0
Элина СВИТОЛИНА: «Матч с Игой? Мне нечего терять»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от матча против Иги Свентек в 1/16 финала турнира WTA в Майами.

«По поводу следующего матча против Иги Свентек, я скажу, что мы знаем игру друг друга, мы уже сыграли несколько матчей. Что касается себя я чувствую, что мне нечего терять, я могу только получить. Я попытаюсь восстановиться, ведь мы играем уже завтра.

Да, попробую подготовить план, пообщаюсь со своим тренером. Попробую быть готовой для игры с ней, потому что у него сильный теннис, она большая чемпионка и знает, как побеждать. Конечно, мне нужно будет многое сделать, чтобы ее преодолеть, но я готова к этому», – сказала Свитолина.

В предварительном раунде Элина обыграла чешскую теннисистку Каролину Мухову в трех сетах.

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Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на 24 марта
Элина Свитолина Ига Свёнтек WTA Майами
Олег Вахоцкий Источник: Большой теннис Украины
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