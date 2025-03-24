Элина СВИТОЛИНА: «Матч с Игой? Мне нечего терять»

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от матча против Иги Свентек в 1/16 финала турнира WTA в Майами.

«По поводу следующего матча против Иги Свентек, я скажу, что мы знаем игру друг друга, мы уже сыграли несколько матчей. Что касается себя я чувствую, что мне нечего терять, я могу только получить. Я попытаюсь восстановиться, ведь мы играем уже завтра.

Да, попробую подготовить план, пообщаюсь со своим тренером. Попробую быть готовой для игры с ней, потому что у него сильный теннис, она большая чемпионка и знает, как побеждать. Конечно, мне нужно будет многое сделать, чтобы ее преодолеть, но я готова к этому», – сказала Свитолина.

В предварительном раунде Элина обыграла чешскую теннисистку Каролину Мухову в трех сетах.