ВИДЕО. Маррей выиграл безумный розыгрыш в матче против Коккинакиса

Бывший лидер мирового тенниса Энди Маррей (№66 ATP) выиграл сумасшедший розыгрыш в матче второго круга на Открытом чемпионате Австралии, где сражался с Танаси Коккинакисом из Австралии (№159 ATP).

35-летний Маррей, который в 2019 году перенес операцию по восстановлению тазобедренного сустава, в третьем сете порадовал зрителей вот таким безумным розыгрышем, выиграть который было практически невозможно.

Победитель в следующем раунде сразится против 24-го сеяного испанца Роберто Баутисты Агута.