ВИДЕО. Маррей выиграл безумный розыгрыш в матче против Коккинакиса
Энди доказал, что даже с железным бедром может порхать как бабочка
Бывший лидер мирового тенниса Энди Маррей (№66 ATP) выиграл сумасшедший розыгрыш в матче второго круга на Открытом чемпионате Австралии, где сражался с Танаси Коккинакисом из Австралии (№159 ATP).
35-летний Маррей, который в 2019 году перенес операцию по восстановлению тазобедренного сустава, в третьем сете порадовал зрителей вот таким безумным розыгрышем, выиграть который было практически невозможно.
Победитель в следующем раунде сразится против 24-го сеяного испанца Роберто Баутисты Агута.
ANDY. MURRAY. 🤯— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2023
Madness in Melbourne!@andy_murray • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/NaHx1FkJnu
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