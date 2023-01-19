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Australian Open
19 января 2023, 17:17 | Обновлено 19 января 2023, 17:37
669
0

ВИДЕО. Маррей выиграл безумный розыгрыш в матче против Коккинакиса

Энди доказал, что даже с железным бедром может порхать как бабочка

19 января 2023, 17:17 | Обновлено 19 января 2023, 17:37
669
0
ВИДЕО. Маррей выиграл безумный розыгрыш в матче против Коккинакиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Бывший лидер мирового тенниса Энди Маррей (№66 ATP) выиграл сумасшедший розыгрыш в матче второго круга на Открытом чемпионате Австралии, где сражался с Танаси Коккинакисом из Австралии (№159 ATP).

35-летний Маррей, который в 2019 году перенес операцию по восстановлению тазобедренного сустава, в третьем сете порадовал зрителей вот таким безумным розыгрышем, выиграть который было практически невозможно.

Победитель в следующем раунде сразится против 24-го сеяного испанца Роберто Баутисты Агута.

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Энди Маррей Танаси Коккинакис Australian Open 2023 видео
Источник Sport.ua
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