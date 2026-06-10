Сачко прошел в четвертьфинал Братиславы. Коккинакис не смог доиграть матч

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 215) вышел в четвертьфинал грунтового челленджера в Братиславе, столице Словакии.

Во втором раунде украинец сыграл против бывшего 65-го номера рейтинга АТР Танаси Коккинакиса (Австралия, ATP 527). После семи геймов первого сета Танаси снялся с поединка.

АТР челленджер Братислава. Грунт, 1/8 финала

Виталий Сачко (Украина) – Танаси Коккинакис (Австралия) – 5:2, RET., Коккинакис

Виталий стартовал в Братиславе с победы над Есукэ Ватануки. Его следующим соперником будет Петр Брунцлик (Чехия, ATP 350).

Сачко пробился в третий четвертьфинал челленджера в сезоне и поборется за второй полуфинал.