Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сачко прошел в четвертьфинал Братиславы. Коккинакис не смог доиграть матч
ATP
10 июня 2026, 17:12 |
152
0

Сачко прошел в четвертьфинал Братиславы. Коккинакис не смог доиграть матч

Танаси снялся с матча второго раунда челленджера против Виталия после 7 геймов

10 июня 2026, 17:12 |
152
0
Сачко прошел в четвертьфинал Братиславы. Коккинакис не смог доиграть матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 215) вышел в четвертьфинал грунтового челленджера в Братиславе, столице Словакии.

Во втором раунде украинец сыграл против бывшего 65-го номера рейтинга АТР Танаси Коккинакиса (Австралия, ATP 527). После семи геймов первого сета Танаси снялся с поединка.

АТР челленджер Братислава. Грунт, 1/8 финала

Виталий Сачко (Украина) – Танаси Коккинакис (Австралия) – 5:2, RET., Коккинакис

Виталий стартовал в Братиславе с победы над Есукэ Ватануки. Его следующим соперником будет Петр Брунцлик (Чехия, ATP 350).

Сачко пробился в третий четвертьфинал челленджера в сезоне и поборется за второй полуфинал.

По теме:
Сачко успешно стартовал на ATP челенджере в Братиславе
Рейтинг ATP. Синнер удерживает лидерство, Зверев приблизился к Алькарасу
Украинский теннисист: «Возможно, Свитолина и Монфис захотят еще ребенка»
Виталий Сачко Танаси Коккинакис ATP Братислава
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис принял решение. Динамо определилось с главным трансфером на лето
Футбол | 10 июня 2026, 07:04 7
Суркис принял решение. Динамо определилось с главным трансфером на лето
Суркис принял решение. Динамо определилось с главным трансфером на лето

Киевляне ищут центрального защитника

Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
Футбол | 10 июня 2026, 08:54 14
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос

«Трабзонспор» запросил у римлян медицинскую историю Довбика

На Ролан Гаррос 2026 установили новый рекорд турнира
Теннис | 09.06.2026, 19:51
На Ролан Гаррос 2026 установили новый рекорд турнира
На Ролан Гаррос 2026 установили новый рекорд турнира
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
Бокс | 10.06.2026, 04:12
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
Ярмолюка хочет подписать 26-кратный чемпион. Брентфорд уже назвал свою цену
Футбол | 10.06.2026, 14:13
Ярмолюка хочет подписать 26-кратный чемпион. Брентфорд уже назвал свою цену
Ярмолюка хочет подписать 26-кратный чемпион. Брентфорд уже назвал свою цену
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
10.06.2026, 11:12 39
Футбол
Ребров принял решение относительно своего будущего
Ребров принял решение относительно своего будущего
09.06.2026, 07:02 7
Футбол
Снигур одолела экс-вторую ракетку на старте турнира WTA 250 в Хертогенбосе
Снигур одолела экс-вторую ракетку на старте турнира WTA 250 в Хертогенбосе
08.06.2026, 17:01 12
Теннис
Довбик получил роскошный вариант трансфера в культовый клуб
Довбик получил роскошный вариант трансфера в культовый клуб
09.06.2026, 08:39 11
Футбол
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
10.06.2026, 07:22 6
Футбол
Верховену официально запретили заниматься боксом после боя с Усиком
Верховену официально запретили заниматься боксом после боя с Усиком
09.06.2026, 05:32 2
Бокс
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
10.06.2026, 04:55 7
Бокс
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
09.06.2026, 07:59 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем