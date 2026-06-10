Сачко прошел в четвертьфинал Братиславы. Коккинакис не смог доиграть матч
Танаси снялся с матча второго раунда челленджера против Виталия после 7 геймов
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 215) вышел в четвертьфинал грунтового челленджера в Братиславе, столице Словакии.
Во втором раунде украинец сыграл против бывшего 65-го номера рейтинга АТР Танаси Коккинакиса (Австралия, ATP 527). После семи геймов первого сета Танаси снялся с поединка.
АТР челленджер Братислава. Грунт, 1/8 финала
Виталий Сачко (Украина) – Танаси Коккинакис (Австралия) – 5:2, RET., Коккинакис
Виталий стартовал в Братиславе с победы над Есукэ Ватануки. Его следующим соперником будет Петр Брунцлик (Чехия, ATP 350).
Сачко пробился в третий четвертьфинал челленджера в сезоне и поборется за второй полуфинал.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне ищут центрального защитника
«Трабзонспор» запросил у римлян медицинскую историю Довбика