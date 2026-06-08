ATP08 июня 2026, 14:56 |
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Сачко успешно стартовал на ATP челенджере в Братиславе
Украинец обыграл Есукэ Ватануки в матче 1/16 финала в двух сетах
08 июня 2026, 14:56 |
89
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Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 215) успешно стартовал на ATP челенджере в Братиславе, Словакия.
Сачко обыграл представителя Японии Есукэ Ватануки (ATP 292) в двух сетах за 1 час и 41 минуту – 6:2, 7:6 (7:4).
Это была первая очная встреча игроков.
В 1/8 финала Виталий сыграет с победителем поединка Танаси Коккинакис – Томас Барриос Вера.
ATP челенджер Братислава. Грунт, 1/16 финала
Виталий Сачко – Есукэ Ватануки – 6:2, 7:6 (7:4)
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