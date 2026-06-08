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  4. Сачко успешно стартовал на ATP челенджере в Братиславе
ATP
08 июня 2026, 14:56 |
89
0

Сачко успешно стартовал на ATP челенджере в Братиславе

Украинец обыграл Есукэ Ватануки в матче 1/16 финала в двух сетах

08 июня 2026, 14:56 |
89
0
Сачко успешно стартовал на ATP челенджере в Братиславе
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко
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Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 215) успешно стартовал на ATP челенджере в Братиславе, Словакия.

Сачко обыграл представителя Японии Есукэ Ватануки (ATP 292) в двух сетах за 1 час и 41 минуту – 6:2, 7:6 (7:4).

Это была первая очная встреча игроков.

В 1/8 финала Виталий сыграет с победителем поединка Танаси Коккинакис – Томас Барриос Вера.

ATP челенджер Братислава. Грунт, 1/16 финала

Виталий Сачко – Есукэ Ватануки – 6:2, 7:6 (7:4)

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Есукэ Ватануки Виталий Сачко ATP Братислава
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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