Сачко успешно стартовал на ATP челенджере в Братиславе

В 1/8 финала Виталий сыграет с победителем поединка Танаси Коккинакис – Томас Барриос Вера.

Это была первая очная встреча игроков.

Сачко обыграл представителя Японии Есукэ Ватануки (ATP 292) в двух сетах за 1 час и 41 минуту – 6:2, 7:6 (7:4).

Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 215) успешно стартовал на ATP челенджере в Братиславе , Словакия.

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