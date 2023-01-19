Почти 6 часов! Маррей с железным бедром в 35 лет совершил камбек на АО

В четверг, 19 ноября, состоялся матч 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису между Энди Марреем (Великобритания, ATP 66) и Танаси Коккинакисом (Австралия, ATP 159). Игра завершилась в пяти сетах за Сэром Энди.

Экс-первая ракета мира Маррей проигрывал по сетам 0:2 и уступал 0:2 в третьей партии, но сделал брейк после невероятного розыгрыша в третьем гейме и начал постепенно возвращаться в игру. Однако, Энди дрогнул в 6 гейме на своей подачи, вскоре счет стал 3:5 и Коккинакис подавал на матч. Но Маррей смог сделать брейк, перевел игру на тай-брейк и взял сет.

В следующих партиях Маррей ни разу не отдал свою подачу и обыграл Танаси в 5 сетах за 5 часов и 45 минут.

Отметим, что Сэр Энди играет с железным бедром, которую ему вставили после операции в 2018 году.

Британец 11-й раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам.

В 1/16 финала Маррей сыграет с испанцем Робертой Баутистой-Агутом.