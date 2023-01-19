Почти 6 часов! Маррей с железным бедром в 35 лет совершил камбек на АО
Сэр Энди в пяти-сетовом выиграл у Танаси Коккинакиса
В четверг, 19 ноября, состоялся матч 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису между Энди Марреем (Великобритания, ATP 66) и Танаси Коккинакисом (Австралия, ATP 159). Игра завершилась в пяти сетах за Сэром Энди.
Экс-первая ракета мира Маррей проигрывал по сетам 0:2 и уступал 0:2 в третьей партии, но сделал брейк после невероятного розыгрыша в третьем гейме и начал постепенно возвращаться в игру. Однако, Энди дрогнул в 6 гейме на своей подачи, вскоре счет стал 3:5 и Коккинакис подавал на матч. Но Маррей смог сделать брейк, перевел игру на тай-брейк и взял сет.
В следующих партиях Маррей ни разу не отдал свою подачу и обыграл Танаси в 5 сетах за 5 часов и 45 минут.
Отметим, что Сэр Энди играет с железным бедром, которую ему вставили после операции в 2018 году.
Британец 11-й раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам.
В 1/16 финала Маррей сыграет с испанцем Робертой Баутистой-Агутом.
Have you ever seen anything like that?@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/PSIXFMIFcl— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2023
INSTANTLY ICONIC.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/cRIQi84qrY— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2023
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