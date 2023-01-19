Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Почти 6 часов! Маррей с железным бедром в 35 лет совершил камбек на АО
Australian Open
19 января 2023, 20:10 | Обновлено 19 января 2023, 21:14
1762
1

Почти 6 часов! Маррей с железным бедром в 35 лет совершил камбек на АО

Сэр Энди в пяти-сетовом выиграл у Танаси Коккинакиса

19 января 2023, 20:10 | Обновлено 19 января 2023, 21:14
1762
1
Почти 6 часов! Маррей с железным бедром в 35 лет совершил камбек на АО
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

В четверг, 19 ноября, состоялся матч 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису между Энди Марреем (Великобритания, ATP 66) и Танаси Коккинакисом (Австралия, ATP 159). Игра завершилась в пяти сетах за Сэром Энди.

Экс-первая ракета мира Маррей проигрывал по сетам 0:2 и уступал 0:2 в третьей партии, но сделал брейк после невероятного розыгрыша в третьем гейме и начал постепенно возвращаться в игру. Однако, Энди дрогнул в 6 гейме на своей подачи, вскоре счет стал 3:5 и Коккинакис подавал на матч. Но Маррей смог сделать брейк, перевел игру на тай-брейк и взял сет.

В следующих партиях Маррей ни разу не отдал свою подачу и обыграл Танаси в 5 сетах за 5 часов и 45 минут.

Отметим, что Сэр Энди играет с железным бедром, которую ему вставили после операции в 2018 году.

Британец 11-й раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам.

В 1/16 финала Маррей сыграет с испанцем Робертой Баутистой-Агутом.

По теме:
Без Надаля и Рууда. Определились участники 3-го раунда Australian Open
ВИДЕО. Маррей выиграл безумный розыгрыш в матче против Коккинакиса
С тремя украинками. Известны все участницы третьего круга Australian Open
Танаси Коккинакис Энди Маррей Australian Open 2023 видео
Источник Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Гол за 3 минуты. Экс-звезда Шахтера Тайсон отметил дебют в Греции
Футбол | 18 января 2023, 23:35 1
ВИДЕО. Гол за 3 минуты. Экс-звезда Шахтера Тайсон отметил дебют в Греции
ВИДЕО. Гол за 3 минуты. Экс-звезда Шахтера Тайсон отметил дебют в Греции

Бразилец отличился в Кубке страны за ПАОК

Кто вместо Мудрика. Петряк и еще четыре кандидата
Футбол | 19 января 2023, 12:26 15
Кто вместо Мудрика. Петряк и еще четыре кандидата
Кто вместо Мудрика. Петряк и еще четыре кандидата

Блогер Sport.ua Игорь Яслик – о том, как «горняки» заменят своего лидера

АПЛ уничтожает всех. 11 клубов входят в список топ-20 по уровню дохода
Футбол | 19.01.2023, 12:10
АПЛ уничтожает всех. 11 клубов входят в список топ-20 по уровню дохода
АПЛ уничтожает всех. 11 клубов входят в список топ-20 по уровню дохода
ВИДЕО. В стиле Месси. Цыганков поиграл с собакой на презентации в Жироне
Футбол | 18.01.2023, 22:05
ВИДЕО. В стиле Месси. Цыганков поиграл с собакой на презентации в Жироне
ВИДЕО. В стиле Месси. Цыганков поиграл с собакой на презентации в Жироне
ВИДЕО. На матче с участием россиянина на Aus Open вывесили флаг Украины
Теннис | 19.01.2023, 14:45
ВИДЕО. На матче с участием россиянина на Aus Open вывесили флаг Украины
ВИДЕО. На матче с участием россиянина на Aus Open вывесили флаг Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Фантасти напророкували. Трансгуманізм в дії, кіборги наступають)
А якщо серйозно, то Сер Енді Маррей підтверджує статус легенди. Ех, ностальгічні часи "великої четвірки"...
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Предложений нет. Бой Усик – Фьюри сдвигается по дате
Предложений нет. Бой Усик – Фьюри сдвигается по дате
19.01.2023, 10:11
Бокс
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
19.01.2023, 00:24 3
Другие виды
Зеленский не уверен, что путин живой. «Кто появляется на хромакее?»
Зеленский не уверен, что путин живой. «Кто появляется на хромакее?»
19.01.2023, 11:13 1
Война
Александр ХАЦКЕВИЧ: Новый Мудрик? У Шапаренко есть очень большой потенциал
Александр ХАЦКЕВИЧ: Новый Мудрик? У Шапаренко есть очень большой потенциал
18.01.2023, 11:28 9
Футбол
Ракицкий номер два. В УПЛ может вернуться украинец, который играл на россии
Ракицкий номер два. В УПЛ может вернуться украинец, который играл на россии
17.01.2023, 17:45 13
Футбол
Лунин зол на Анчелотти. Пора покидать Реал? Есть варианты в АПЛ
Лунин зол на Анчелотти. Пора покидать Реал? Есть варианты в АПЛ
18.01.2023, 19:26 13
Футбол
ВИДЕО. Первый гол Ярмолюка в футболке Брентфорда на глазах Бекхэма
ВИДЕО. Первый гол Ярмолюка в футболке Брентфорда на глазах Бекхэма
17.01.2023, 18:52
Футбол
ВИДЕО. Трехочковый за 0.5 сек до сирены. Будивельник вырвал победу в БИБЛ
ВИДЕО. Трехочковый за 0.5 сек до сирены. Будивельник вырвал победу в БИБЛ
17.01.2023, 20:04
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности