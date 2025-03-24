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Лига наций
24 марта 2025, 13:48 |
196
0

СПАЛЛЕТТИ: «Мы не были достаточно решительными, чтобы играть в футбол»

Главный тренер сборной Италии прокомментировал ничью против Германии

24 марта 2025, 13:48 |
196
0
СПАЛЛЕТТИ: «Мы не были достаточно решительными, чтобы играть в футбол»
УЕФА. Лучано Спаллетти

Главный тренер национальной сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал ничью против Германии (3:3, 4:5 по сумме матчей) в ответном матче 1/4 финала Лиги наций:

«Очевидно, что в первом тайме мы не были достаточно решительными, чтобы играть в футбол и дать команде шанс проявить себя, индивидуально или коллективно. Затем мы осознали, что должны были сделать больше, и увидели ту Италию, которую все ожидают.

Мы делали слишком много ошибок, когда отвоевывали мяч, сразу же отдавая его снова. Мы знали, что Германия будет высоко прессинговать, но я ожидал чего-то большего. Мы перекинулись несколькими словами в раздевалке в перерыве и увидели то, чего хотели.

Мы увидели, что они быстро выполняют угловые и не должны поворачиваться спиной. В некотором смысле, лучше пропустить такой гол, чтобы мы поняли, что это не просто слова совета - есть реальное применение того, что мы говорим. Мы отталкиваемся от оценки того, что произошло. Игры дают ответы».

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сборная Италии по футболу сборная Германии по футболу пресс-конференция Лига наций Германия - Италия Лучано Спаллетти
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
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