СПАЛЛЕТТИ: «Мы не были достаточно решительными, чтобы играть в футбол»

Главный тренер национальной сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал ничью против Германии (3:3, 4:5 по сумме матчей) в ответном матче 1/4 финала Лиги наций:

«Очевидно, что в первом тайме мы не были достаточно решительными, чтобы играть в футбол и дать команде шанс проявить себя, индивидуально или коллективно. Затем мы осознали, что должны были сделать больше, и увидели ту Италию, которую все ожидают.

Мы делали слишком много ошибок, когда отвоевывали мяч, сразу же отдавая его снова. Мы знали, что Германия будет высоко прессинговать, но я ожидал чего-то большего. Мы перекинулись несколькими словами в раздевалке в перерыве и увидели то, чего хотели.

Мы увидели, что они быстро выполняют угловые и не должны поворачиваться спиной. В некотором смысле, лучше пропустить такой гол, чтобы мы поняли, что это не просто слова совета - есть реальное применение того, что мы говорим. Мы отталкиваемся от оценки того, что произошло. Игры дают ответы».