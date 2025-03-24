Экс-вратарь Карпат: «Есть вопрос к сборной по тактике и заменам»

Известный в прошлом вратарь, а затем тренер Андрей Тлумак эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от повторного поединка раунда плей-офф Лиги наций по футболу, в котором национальная сборная Украины проиграла бельгийцам – 0:3 и не повысилась в классе:

«Если откровенно, то нет претензий среди игроков гостей только к вратарю Андрею Лунину, хотя он и пропустил трижды. Если бы не его молниеносная реакция на последнем рубеже, все могло закончиться еще хуже.

Следует отдать должное бельгийцам, которые после довольно неожиданного поражения в Мурсии – 1:3, качественно поработали над ошибками. Вчера они заметно прибавили в агрессивности и практически ничего не позволяли делать украинцам. Впрочем, виноваты в этом и сами гости, избравшие пассивную тактику.

Это опасно, когда в составе соперника есть такой нападающий таранного типа как Лукаку или полузащитник Де Брюйне с мощным дальним ударом. Следовало не заниматься построением автобусов у своих владений, а активно встречать оппонента в среднем блоке и с помощью вертикальных передач заставлять его действовать с оглядкой на тылы.

К сожалению, если в Мурсии наставник Сергей Ребров угадал с заменами, то на этот раз – нет. В Генке его коллега из сборной Бельгии Руди Гарсия взял уверенный реванш. Сборная Украины еще раз доказала, что плохо проводит второй из спаренных матчей. Фиаско в Генке стоило ей повышения в классе в Лиге наций».

Ранее известный тренер, бывший игрок киевского «Динамо» Александр Хацкевич заявил, что наставник «сине-желтых» Сергей Ребров ошибся при выборе плана на эту игру.