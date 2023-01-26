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Australian Open
26 января 2023, 06:45 | Обновлено 26 января 2023, 07:11
720
1

Скандал! Отец Джоковича поприветствовал рашистов и сфоткался с Z-идиотами

А ведь когда-то Новак лично писал Сергею Стаховскому...

26 января 2023, 06:45 | Обновлено 26 января 2023, 07:11
720
1
Скандал! Отец Джоковича поприветствовал рашистов и сфоткался с Z-идиотами
Instagram. Срджан Джокович

Отец именитого сербского теннисиста Новака Джоковича отметился странным поступком.

Серб был снят на видео, когда он позировал для фотографий с фанатом, держащим флаг путина и одетым в футболку с рашистской символикой «Z».

Вскоре отец Джоковича в идиотском стиле поддержал граждан страны-террориста:

«Да здравствуют русские».

Интересно, что вначале видео со Срджаном Джоковичем (именно так зовут отца Новака Джоковича) было опубликовано на канале Симеона Бойкова, на которого был выдан ордер на арест в связи с предполагаемым нападением на 76-летнего мужчину на митинге за Украину в Сиднее.

За день до матча Джоковича с Рублевым Симеон Бойков разместил монолог, призывающий всех болельщиков россии «нанести ответный удар» по Tennis Australia после того, как организаторы турнира запретили все российские флаги на месте проведения соревнований:

«Сегодня Джокович играет с Андреем Рублевым. Я призываю или приказываю всем идти туда. У нас есть некоторые сюрпризы. Tennis Australia, приготовьтесь… У нас много серьезных поклонников в Мельбурне.

Сейчас речь идет о чести и достоинстве. Это посягательство на честь и достоинство. Это не имеет ничего общего с войной. Это атака на свободу в Австралии. Это дискриминация. Это расизм. Запрещать использование флагов людей незаконно», – сказал Бойков.


YouTube/Aussie Cossack. Срджан Джокович и россияне

Видео с участием Срджана Джоковича, похоже, не было снято Бойковым, который, как полагают, был в Сиднее, но оно было размещено на его канале вместе со свежими кадрами фанатов, устраивающих импровизированный митинг в поддержку путина возле арены Рода Лейвера, где и играл Джокович с Рублевым.

Охранники стояли рядом, ожидая подкрепления. Затем были допрошены четыре болельщика, и в конце концов их выгнали с территории турнира.

В заявлении Tennis Australia говорится:

«Четыре человека в толпе, покидающие стадион, показали неуместные флаги и символы и угрожали охранникам. Полиция Виктории вмешалась и продолжает допрашивать их. Комфорт и безопасность каждого являются нашим приоритетом, и мы тесно сотрудничаем с органами безопасности и властями».

Журналист Джеймс Грей в своем Twitter заявил, что Новак Джокович не несет ответственности за своих родителей:

«Как я уже говорил, это не его война (поведение сербских фанатов – ред.), и он внес заметный вклад в развитие украинских игроков и их поддержку».

Грей опубликовал скриншоты переписки украинского теннисиста Сергея Стаховского и Новака Джоковича после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. В переписке видно, что Новак явно обеспокоен сложившийся ситуации в Украине.

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Новак Джокович российско-украинская война фото Australian Open 2023 скандал Срджан Джокович статьи
Источник inews.co.uk
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