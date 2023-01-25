На Australian Open арестованы четыре человека за рашистсткую символику

Полиция австралийского штата Виктория арестовала четверых человек. Они возле «Арены Рода Лэйвера» после встречи 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии между сербом Новаком Джоковичем с рашистом Андреем Рублевым развернули флаги рф. Как известно, использование рашистской символики во время проведения нынешнего Australian Open запрещено.

Ко всему прочему, во время задержания сторонники русского мира угрожали охранникам Мельбурн Парка, что стало отягчающим для них обстоятельством.

Ранее сообщалось, что во время матча Джоковича и Рублева фанаты серба активно использовали рашистскую символику, но в службе безопасности турнира на это никак не реагировали.