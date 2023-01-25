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  4. На Australian Open арестованы четыре человека за рашистсткую символику
Australian Open
25 января 2023, 16:25 | Обновлено 25 января 2023, 16:40
730
1

На Australian Open арестованы четыре человека за рашистсткую символику

Сторонники русского мира проявили свою суть

25 января 2023, 16:25 | Обновлено 25 января 2023, 16:40
730
1
На Australian Open арестованы четыре человека за рашистсткую символику
Twitter

Полиция австралийского штата Виктория арестовала четверых человек. Они возле «Арены Рода Лэйвера» после встречи 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии между сербом Новаком Джоковичем с рашистом Андреем Рублевым развернули флаги рф. Как известно, использование рашистской символики во время проведения нынешнего Australian Open запрещено.

Ко всему прочему, во время задержания сторонники русского мира угрожали охранникам Мельбурн Парка, что стало отягчающим для них обстоятельством.

Ранее сообщалось, что во время матча Джоковича и Рублева фанаты серба активно использовали рашистскую символику, но в службе безопасности турнира на это никак не реагировали.

По теме:
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Australian Open 2023
Источник Tennis Australia
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Комментарии 1
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Hater Is Here
Так їх затримали не за символіку, а поведінку. Ало, спорт юа, ви колись будете адекватні заголовки писати?
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