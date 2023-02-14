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  4. Монфис отложил возвращение, Надаль не сыграет в Дохе и Дубае
ATP
14 февраля 2023, 19:48 |
99
0

Монфис отложил возвращение, Надаль не сыграет в Дохе и Дубае

Ветераны восстанавливаются после травм

14 февраля 2023, 19:48 |
99
0
Монфис отложил возвращение, Надаль не сыграет в Дохе и Дубае
ATP. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис снялся с турнира в Марселе, который пройдет 20-26 февраля.

Ранее француз отказался от участия в Australian Open и турнире в Роттердаме. Он не выступает с августа прошлого года из-за травмы ноги.

Рафаэль Надаль и Марин Чилич не сыграют на турнирах в Дохе и Дубае, которые состоятся в ближайшие недели.

Надаль и Чилич также страдают из-за проблем с ногами. Рафа повредил бедро на Australian Open, Марин перенес операцию на колене.

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Гаэль Монфис Рафаэль Надаль Марин Чилич ATP Марсель ATP Доха ATP Дубай Australian Open 2023
Источник Twitter
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