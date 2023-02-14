ATP14 февраля 2023, 19:48 |
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Монфис отложил возвращение, Надаль не сыграет в Дохе и Дубае
Ветераны восстанавливаются после травм
14 февраля 2023, 19:48 |
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Французский теннисист Гаэль Монфис снялся с турнира в Марселе, который пройдет 20-26 февраля.
Ранее француз отказался от участия в Australian Open и турнире в Роттердаме. Он не выступает с августа прошлого года из-за травмы ноги.
Рафаэль Надаль и Марин Чилич не сыграют на турнирах в Дохе и Дубае, которые состоятся в ближайшие недели.
Надаль и Чилич также страдают из-за проблем с ногами. Рафа повредил бедро на Australian Open, Марин перенес операцию на колене.
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