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  4. Томас БАХ: «Почему в теннисе россиянам можна, а в плавании – нельзя?»
Australian Open
12 февраля 2023, 17:07 | Обновлено 12 февраля 2023, 17:27
857
4

Томас БАХ: «Почему в теннисе россиянам можна, а в плавании – нельзя?»

Президент МОК – об отстранении спортсменов из рф и рб на Олимпиаде в Париже

12 февраля 2023, 17:07 | Обновлено 12 февраля 2023, 17:27
857
4
Томас БАХ: «Почему в теннисе россиянам можна, а в плавании – нельзя?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Бах

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал, будет ли МОК пересматривать позицию по поводу участия россиян на Олимпиаде в Париже.

«Мы это обсуждаем. Прежде всего, речь не идет о Париже, а о спортивных соревнованиях, которые состоятся в 2023 году. Пока еще не говорим о Париже, об этом позже. Хотим обратить внимание на два главных вопроса, один из которых – серьезное беспокойство, которое было высказано двумя особыми экспертами Совета ООН по правам человека. Они сказали нам, что исключение российских и белорусских атлетов только из-за паспорта – нарушения прав человека.

МОК соблюдает права человека, как и международные спортивные федерации, поэтому мы должны реагировать на это беспокойство. Во-вторых, нам нужно понять, почему это невозможно, например, для пловцов, но возможно для теннисистов? Мы видели на Australian Open, когда украинская теннисистка играла против нейтральной атлетки с российским паспортом, а белорусская теннисистка даже победила на турнире. Поэтому почему это невозможно в плавании или гимнастике?», – сказал Бах.

Отметим, что во время Открытого чемпионата Австралии по теннису украинка Екатерина Байндл сыграла с Камилой Рахимовой и российские болельщики устроили скандал на том матче.

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Томас Бах МОК Олимпийские игры 2024 Катерина Байндл (Козлова) Камилла Рахимова Australian Open 2023
Источник Суспильне спорт
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Комментарии 4
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Павел Гришин
Почему Украину бомбить можно ,а Германию не можно.газпромовский клоун этот бах 
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+2
Vladimir Semushin
Бахнутый на всю голову продажный тупой маразматик,так и хочеться плюнуть тебе в твою тошниловку смердячий рот.
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+1
sres2016
Він знову за своє. Адвокат диявола
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+1
Алексей Левченко
Жаліється, що АТР може брати хабарі від параші, а він ні.
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0
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