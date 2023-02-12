Томас БАХ: «Почему в теннисе россиянам можна, а в плавании – нельзя?»

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал, будет ли МОК пересматривать позицию по поводу участия россиян на Олимпиаде в Париже.

«Мы это обсуждаем. Прежде всего, речь не идет о Париже, а о спортивных соревнованиях, которые состоятся в 2023 году. Пока еще не говорим о Париже, об этом позже. Хотим обратить внимание на два главных вопроса, один из которых – серьезное беспокойство, которое было высказано двумя особыми экспертами Совета ООН по правам человека. Они сказали нам, что исключение российских и белорусских атлетов только из-за паспорта – нарушения прав человека.

МОК соблюдает права человека, как и международные спортивные федерации, поэтому мы должны реагировать на это беспокойство. Во-вторых, нам нужно понять, почему это невозможно, например, для пловцов, но возможно для теннисистов? Мы видели на Australian Open, когда украинская теннисистка играла против нейтральной атлетки с российским паспортом, а белорусская теннисистка даже победила на турнире. Поэтому почему это невозможно в плавании или гимнастике?», – сказал Бах.

Отметим, что во время Открытого чемпионата Австралии по теннису украинка Екатерина Байндл сыграла с Камилой Рахимовой и российские болельщики устроили скандал на том матче.