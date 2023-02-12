Беленюк обратился к спортсменам Украины после заявления Баха

Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк в своем Telegram-канале косвенно наехал на украинскую теннисистку Катерину Байндл, которая после матча с представительницей рф на Открытом чемпионате Австралии пожала ей руку:

«Сейчас каждый спортсмен и каждая федерация несет большую ответственность за решения и действия.

Необдуманный шаг сразу позволяет ослаблять позицию Украины на международной спортивной арене.

Поэтому обращаюсь к коллегам-спортсменам. Помните, что каждое ваше действие может болезненно ударить по Украине в дипломатической войне против агрессора».

Дело в том, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что не понимает, почему теннисисты из страны-террориста могут играть под нейтральным флагом, а пловцы и гимнасты на ОИ 2024 – нет.

Что конкретно не понравилось Беленюка в действиях Байндл: то, что она пожала руку россиянке, или то что вообще вышла играть против нее, – непонятно. Однако именно фото рукопожатия Байндл и Рахимовой (именно против нее тогда играла Катерина) прикрепил Жан.