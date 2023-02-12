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Australian Open
12 февраля 2023, 19:24 | Обновлено 12 февраля 2023, 20:53
2012
3

Беленюк обратился к спортсменам Украины после заявления Баха

Олимпийский чемпион попросил обдумывать каждое действие

12 февраля 2023, 19:24 | Обновлено 12 февраля 2023, 20:53
2012
3
Беленюк обратился к спортсменам Украины после заявления Баха
Twitter. Жан Беленюк

Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк в своем Telegram-канале косвенно наехал на украинскую теннисистку Катерину Байндл, которая после матча с представительницей рф на Открытом чемпионате Австралии пожала ей руку:

«Сейчас каждый спортсмен и каждая федерация несет большую ответственность за решения и действия.

Необдуманный шаг сразу позволяет ослаблять позицию Украины на международной спортивной арене.

Поэтому обращаюсь к коллегам-спортсменам. Помните, что каждое ваше действие может болезненно ударить по Украине в дипломатической войне против агрессора».

Дело в том, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что не понимает, почему теннисисты из страны-террориста могут играть под нейтральным флагом, а пловцы и гимнасты на ОИ 2024 – нет.

Что конкретно не понравилось Беленюка в действиях Байндл: то, что она пожала руку россиянке, или то что вообще вышла играть против нее, – непонятно. Однако именно фото рукопожатия Байндл и Рахимовой (именно против нее тогда играла Катерина) прикрепил Жан.

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Жан Беленюк Катерина Байндл (Козлова) Australian Open 2023 российско-украинская война МОК Томас Бах Олимпийские игры 2024 дисквалификация россии дисквалификация беларуси
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Комментарии 3
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AndiM
Мерзотники , які до 24 лютого не помічали війни і казали що" спорт в нє палітікі, пачєму я нє магу паєхать к друзям на кубак крємля?".
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+1
олег инкогнито
Правий Беленюк
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0
anacreon
Нарешті хтось став публічно давати підсрачників нашим тенисистам.  Запізнилися тільки на цілий рік.
Так там здається тільки про Костюк іноді пишуть, шо вона демонстративно не тисне руку. Інші напевно всі тиснуть. Не забуваємо, що всі ці наші тенісисти справно їздили кожен рік на російські турніри.Зі словами: "А шо таке? Не можна? А чому? А там гроші платять і очки дають".
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0
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