Мбаппе впервые вывел ПСЖ с капитанской повязкой. И уже оформил хет-трик

Французский форвард Килиан Мбаппе впервые вывел французский ПСЖ с капитанской повязкой.

Это случилось в гостевом матче 1/16 финала Кубка Франции против команды 6-го дивизиона «Па-де-Кассель».

Мбаппе уже в первом тайме оформил хет-трик, еще один гол забил Неймар. 4:0 в пользу парижан, перерыв.

Знаменитый аргентинский форвард Лионель Месси в заявку команды на матч не был включен.

Кубок Франции. 1/16 финала, 23 января

Па-де-Кассель – ПСЖ – 0:4 (перерыв)

Голы: Мбаппе, 29, 34, 40 Неймар, 33.

🔴🔵 @KMbappe starts an official match for the first time as captain of @PSG_English!



🏆 #USPCPSG pic.twitter.com/A0zxpiftKh