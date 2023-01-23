Мбаппе впервые вывел ПСЖ с капитанской повязкой. И уже оформил хет-трик
ПСЖ в первом тайме кубкового матча отгрузил 4 мяча в ворота «Па-де-Кассель»
Французский форвард Килиан Мбаппе впервые вывел французский ПСЖ с капитанской повязкой.
Это случилось в гостевом матче 1/16 финала Кубка Франции против команды 6-го дивизиона «Па-де-Кассель».
Мбаппе уже в первом тайме оформил хет-трик, еще один гол забил Неймар. 4:0 в пользу парижан, перерыв.
Знаменитый аргентинский форвард Лионель Месси в заявку команды на матч не был включен.
Кубок Франции. 1/16 финала, 23 января
Па-де-Кассель – ПСЖ – 0:4 (перерыв)
Голы: Мбаппе, 29, 34, 40 Неймар, 33.
🔴🔵 @KMbappe starts an official match for the first time as captain of @PSG_English!— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 23, 2023
🏆 #USPCPSG pic.twitter.com/A0zxpiftKh
#USPCPSG ⚽️🔴🔵 pic.twitter.com/BBLYBDOHWi— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 23, 2023
HALF-TIME ⏸— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 23, 2023
Our Parisians lead at the break in #USPCPSG ! 🔴🔵
⚽️⚽️⚽️ @KMbappe
⚽️ @neymarjr #USPCPSG I 0-4 pic.twitter.com/cCoA8GbNhI
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