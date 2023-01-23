Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе впервые вывел ПСЖ с капитанской повязкой. И уже оформил хет-трик
Франция
23 января 2023, 22:42 | Обновлено 23 января 2023, 23:01
727
0

Мбаппе впервые вывел ПСЖ с капитанской повязкой. И уже оформил хет-трик

ПСЖ в первом тайме кубкового матча отгрузил 4 мяча в ворота «Па-де-Кассель»

23 января 2023, 22:42 | Обновлено 23 января 2023, 23:01
727
0
Мбаппе впервые вывел ПСЖ с капитанской повязкой. И уже оформил хет-трик
ПСЖ

Французский форвард Килиан Мбаппе впервые вывел французский ПСЖ с капитанской повязкой.

Это случилось в гостевом матче 1/16 финала Кубка Франции против команды 6-го дивизиона «Па-де-Кассель».

Мбаппе уже в первом тайме оформил хет-трик, еще один гол забил Неймар. 4:0 в пользу парижан, перерыв.

Знаменитый аргентинский форвард Лионель Месси в заявку команды на матч не был включен.

Кубок Франции. 1/16 финала, 23 января

Па-де-Кассель – ПСЖ – 0:4 (перерыв)

Голы: Мбаппе, 29, 34, 40 Неймар, 33.

По теме:
Мистер 100 миллионов. Как трансфер Бэйла открыл ящик Пандоры в футболе
Ман Сити – Вулверхэмптон – 3:0. Хет-трик Холанда. Видео голов и обзор матча
ГВАРДИОЛА: «Холанд уже бьет рекорды, он весьма впечатляет»
ПСЖ Па-де-Кассель Кубок Франции по футболу Килиан Мбаппе Неймар капитан хет-трик
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Александр УСИК – Фьюри: «Пузо, смотри, что я ем. Ты следующий»
Бокс | 23 января 2023, 20:34 3
ВИДЕО. Александр УСИК – Фьюри: «Пузо, смотри, что я ем. Ты следующий»
ВИДЕО. Александр УСИК – Фьюри: «Пузо, смотри, что я ем. Ты следующий»

Известный украинский боксер потроллил англичанина

ЗИНЧЕНКО – о проверке 3-го гола VAR: «Стадион не дышал в течение 10 секунд»
Футбол | 23 января 2023, 08:34 1
ЗИНЧЕНКО – о проверке 3-го гола VAR: «Стадион не дышал в течение 10 секунд»
ЗИНЧЕНКО – о проверке 3-го гола VAR: «Стадион не дышал в течение 10 секунд»

Защитник «Арсенала» – о победе над «Манчестер Юнайтед»

ХАВИ – про ситуацию с Дани Алвесом: «Извините. Я сочувствую жертве»
Футбол | 23.01.2023, 17:15
ХАВИ – про ситуацию с Дани Алвесом: «Извините. Я сочувствую жертве»
ХАВИ – про ситуацию с Дани Алвесом: «Извините. Я сочувствую жертве»
Поедет к Роналду? Месси не хочет продлевать контракт с ПСЖ. Названа причина
Футбол | 23.01.2023, 18:06
Поедет к Роналду? Месси не хочет продлевать контракт с ПСЖ. Названа причина
Поедет к Роналду? Месси не хочет продлевать контракт с ПСЖ. Названа причина
Дождаться Ярмоленко. Кто заменит Цыганкова в Динамо
Футбол | 23.01.2023, 18:00
Дождаться Ярмоленко. Кто заменит Цыганкова в Динамо
Дождаться Ярмоленко. Кто заменит Цыганкова в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Все решено. У Миколенко будет новый наставник
Все решено. У Миколенко будет новый наставник
23.01.2023, 11:57 5
Футбол
Не только Цыганков. Кого Динамо не продало вовремя
Не только Цыганков. Кого Динамо не продало вовремя
22.01.2023, 09:25 36
Футбол
Антхольц. Франция выиграла эстафету, украинки девятые
Антхольц. Франция выиграла эстафету, украинки девятые
22.01.2023, 14:08 6
Биатлон
Пирс МОРГАН: «Арсенал должен был платить больше за Мудрика»
Пирс МОРГАН: «Арсенал должен был платить больше за Мудрика»
21.01.2023, 21:05 4
Футбол
Есть нокаут! Украинец Потеря в UFC отправил знаменитого ветерана на пенсию
Есть нокаут! Украинец Потеря в UFC отправил знаменитого ветерана на пенсию
22.01.2023, 04:51
MMA
Большой апсет. Лиам Смит нокаутировал Криса Юбенка в 4-м раунде
Большой апсет. Лиам Смит нокаутировал Криса Юбенка в 4-м раунде
22.01.2023, 01:30 1
Бокс
Калинина сенсационно обыграла профильных парниц на пути в 1/8 финала АО
Калинина сенсационно обыграла профильных парниц на пути в 1/8 финала АО
22.01.2023, 06:52
Теннис
Тонкий юмор. Линекер косвенно похвалил Мудрика, потроллив Арсенал
Тонкий юмор. Линекер косвенно похвалил Мудрика, потроллив Арсенал
22.01.2023, 05:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности