Мбаппе впервые оформил пента-трик. ПСЖ разгромил клуб 6-го дивизиона
Киллиан вывел парижан на поле с капитанской повязкой в первый раз
Французский форвард Килиан Мбаппе впервые в карьере оформил пента-трик (5 голов). Он в первый раз вывел французский «ПСЖ» с капитанской повязкой.
Это случилось в гостевом матче 1/16 финала Кубка Франции против команды 6-го дивизиона «Пай-де-Кассель».
Мбаппе уже в первом тайме оформил хет-трик, а во второй половине игры отправил еще 2 мяча в сетку ворот соперника. По одному голу забили Неймар и Карлос Солер – 7:0 в пользу парижан.
24-летний Килиан Мбаппе стал первым футболистом в истории «ПСЖ», который забил 5 голов в официальном матче.
Знаменитый аргентинский форвард Лионель Месси в заявку команды на матч не был включен.
В 1/8 финала Кубка Франции 7 или 8 февраля «ПСЖ» встретится с «Марселем», за который играет украинец Руслан Малиновский.
Кубок Франции. 1/16 финала, 23 января
Пай-де-Кассель – ПСЖ – 0:7
Голы: Мбаппе, 29, 34, 40, 56, 79, Неймар, 33, Солер, 64.
IT IS OVER ⌛️— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 23, 2023
A win and qualification for our Parisians to the round of 16 of the @coupedefrance ! ❤️💙#USPCPSG I 0-7 pic.twitter.com/3Slb64M2tB
Check out the photos of the Coupe de France match between Paris Saint-Germain and US Pays de Cassel at the Stade Bollaert-Delelis. 📸https://t.co/Mek31A5VfR— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 23, 2023
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