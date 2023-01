Мбаппе впервые оформил пента-трик. ПСЖ разгромил клуб 6-го дивизиона

Французский форвард Килиан Мбаппе впервые в карьере оформил пента-трик (5 голов). Он в первый раз вывел французский «ПСЖ» с капитанской повязкой.

Это случилось в гостевом матче 1/16 финала Кубка Франции против команды 6-го дивизиона «Пай-де-Кассель».

Мбаппе уже в первом тайме оформил хет-трик, а во второй половине игры отправил еще 2 мяча в сетку ворот соперника. По одному голу забили Неймар и Карлос Солер – 7:0 в пользу парижан.

24-летний Килиан Мбаппе стал первым футболистом в истории «ПСЖ», который забил 5 голов в официальном матче.

Знаменитый аргентинский форвард Лионель Месси в заявку команды на матч не был включен.

В 1/8 финала Кубка Франции 7 или 8 февраля «ПСЖ» встретится с «Марселем», за который играет украинец Руслан Малиновский.

Кубок Франции. 1/16 финала, 23 января

Пай-де-Кассель – ПСЖ – 0:7

Голы: Мбаппе, 29, 34, 40, 56, 79, Неймар, 33, Солер, 64.

