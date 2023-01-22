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  4. Месси пропустит следующий матч ПСЖ
Франция
22 января 2023, 16:52 |
816
0

Месси пропустит следующий матч ПСЖ

Аргентинец не вошел в заявку на поединок Кубка Франции

22 января 2023, 16:52 |
816
0
Месси пропустит следующий матч ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В понедельник, 23 января «ПСЖ» в матче 1/16 финала Кубка Франции на выезде сыграет с клубом из пятого дивизиона «Па де Кассель».

Лионель Месси не вошел в заявку «ПСЖ» на матч. Главный тренер команды Кристоф Галтье решил предоставить 35-летнему аргентинцу отдых. При этом Неймар и Килиан Мбаппе в заявку «ПСЖ» на матч вошли.

В нынешнем сезоне на счету Месси 13 голов и 14 ассистов в 21 матче за «ПСЖ» во всех турнирах.

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Лионель Месси ПСЖ Кубок Франции по футболу
Источник ФК ПСЖ
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