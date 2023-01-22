Месси пропустит следующий матч ПСЖ

В понедельник, 23 января «ПСЖ» в матче 1/16 финала Кубка Франции на выезде сыграет с клубом из пятого дивизиона «Па де Кассель».

Лионель Месси не вошел в заявку «ПСЖ» на матч. Главный тренер команды Кристоф Галтье решил предоставить 35-летнему аргентинцу отдых. При этом Неймар и Килиан Мбаппе в заявку «ПСЖ» на матч вошли.

В нынешнем сезоне на счету Месси 13 голов и 14 ассистов в 21 матче за «ПСЖ» во всех турнирах.