Месси пропустит следующий матч ПСЖ
Аргентинец не вошел в заявку на поединок Кубка Франции
В понедельник, 23 января «ПСЖ» в матче 1/16 финала Кубка Франции на выезде сыграет с клубом из пятого дивизиона «Па де Кассель».
Лионель Месси не вошел в заявку «ПСЖ» на матч. Главный тренер команды Кристоф Галтье решил предоставить 35-летнему аргентинцу отдых. При этом Неймар и Килиан Мбаппе в заявку «ПСЖ» на матч вошли.
В нынешнем сезоне на счету Месси 13 голов и 14 ассистов в 21 матче за «ПСЖ» во всех турнирах.
🆗📄 Le groupe de 2️⃣1️⃣ Parisiens pour affronter l'US Pays de Cassel ce lundi. 🔴🔵— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 22, 2023
🏆 #USPCPSG I #CoupeDeFrance
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